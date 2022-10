Vilão? Quem é Moretti na novela Travessia e qual vingança contra Guerra

Próximos passos do empresário envolvem golpe no rival, convite indecente a Leonor e fake news

O personagem de Rodrigo Lombardi vai causar na vida de Guerra (Humberto Martins) a partir dos próximos capítulos da trama das nove. O empresário começará a se mostrar cada vez menos confiável ao armar um plano para destruir a vida de seu antigo aliado em cenas que começam a ser exibidas a partir de 18 de outubro. Ele também fará um convite indecente para Leonor (Vanessa Giácomo). Afinal, quem é Moretti na novela Travessia?

Quem é Moretti na novela Travessia?

Moretti vai voltar para o Brasil para se vingar de Guerra nos próximos capítulos de Travessia. Depois de ter passado anos em Portugal, o empresário retorna para o seu país ao lado de Guida (Alessandra Negrini) para impedir que seu rival consiga dar continuidade ao projeto do shopping futurístico apresentado no primeiro capítulo da trama.

O empresário contratou os serviços do hacker Oto (Rômulo Estrela) para conseguir se infiltrar nas negociações do casarão em São Luís, que a construtora tenta comprar para erguer o shopping. Quando Guerra descobrir que o inimigo está de volta, ficará preocupado.

“Ele não voltou à toa, Cidália (Cassia Kis)…”, dirá Guerra. “Aquela deslealdade do Moretti pode ter me atingido muito, mas se puser na balança, o golpe maior foi o que eu dei nele. O que foi que eu perdi? Perdi um negócio, um contrato, mas não perdi a construtora. Ele perdeu tudo. Foi posto na rua praticamente com uma mão na frente outra atrás…”

Será então que Guerra levará o primeiro golpe de seu adversário: Moretti fará uma oferta menor no casarão e levará o imóvel. “Perdemos, Guerra!”, lamentará Cidália. Apesar da derrota, o pai de Chiara não se dará por vencido. “Ele não vai construir shopping nenhum! Ele sabe que esse sonho é meu, ele embarcou no projeto. Mas o sonho era meu! Fez isso pra revidar… foi puro revide”, dirá.

Moretti irá confessar para Stênio que só entrou no leilão para impedir que Guerra desse continuidade ao projeto – o empresário também pedirá para o advogado livrar Oto da cadeia quando o hacker for preso por ter sido visto por um guarda com um revólver.

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta-feira, 20, o reencontro entre Guerra e Moretti finalmente vai acontecer. O dono da construtora irá encontrar o ex-sócio em um restaurante e irá agredi-lo. Ele também acusará Stênio de estar mancomunado com seu inimigo.

Provando ainda mais não ser flor que se cheire, Moretti terá a cara de pau de convidar Leonor para passar um tempo com ele e Guida em Lisboa – e a moça aceitará, para a infelicidade de sua irmã.

Assim como Brisa, Moretti será vítima de fake news

Moretti está focado em acabar com os planos de Guerra, mas terá que lidar com uma fake news que será plantada por Rudá (Guilherme Cabral), seu enteado.

Em cenas que vão ao ar a partir de 25 de outubro, Rudá, que não mantém um bom relacionamento com a mãe e nem com padrasto, irá fazer mais um deep fake, dessa vez com Moretti. O adolescente colocará o rosto do empresário em um vídeo, assim como fez com Brisa (Lucy Alves), e soltará o vídeo na web.

Novamente, as imagens irão viralizar e Moretti começará a ser linchado na internet. Quem dará a notícia para ele será Guida, que descobrirá que foi o próprio filho o responsável pelo ‘cancelamento’ de seu marido.

Vai sobrar para Stênio pedir para Oto arranjar um jeito de desfazer o vídeo, sem comprometer Rudá. O garoto será repreendido pelo hacker por ter feito o deep fake e terá que ajudar o padrasto a gravar um vídeo para se redimir na web.

Apesar de todo o transtorno, Moretti dará continuidade ao seus planos na cidade. Cotinha (Ana Lucia Torre) é quem contará para Cidália que o empresário comprou um imóvel na capital fluminense para abrir seu próprio escritório.