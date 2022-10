Alessandra Negrini Travessia: Guida roubará noivo de irmã

Alessandra Negrini Travessia interpretará a personagem Guida, que viverá momentos de tensão com a irmã Leonor (Vanessa Giácomo). Apesar da rivalidade que irá nascer entre as duas, a atriz promete momentos divertidos de sua personagem, que contará com atitudes na novela que poderão ser questionadas pelo público.

Quem é a personagem de Alessandra Negrini Travessia?

Guida será a personagem de Alessandra Negrini Travessia. Ela é a irmã mais velha de Leonor (Vanessa Giácomo), além de ser mãe de Rudá (Guilherme Cabral) e prima da delegada Helô (Giovanna Antonelli).

Guida tem uma personalidade forte, é intensa, alegre, gosta de viver a vida e sempre foi cheia de namorados. A moça também teve um senso protetor com a irmã e criticava as atitudes da caçula sem papas na língua quando achava necessário. Já com o filho, ela não consegue se conectar tão bem e chega a mandar o rapaz estudar uma temporada no exterior.

Na trama da personagem de Alessandra Negrini Travessia, seus problemas com a irmã Leonor vão começar quando ela estiver prestes a se casar. Ela convidará a irmã para uma viagem até Portugal, local em que será realizada a cerimônia.

O noivo de Guida permanece um mistério e é só quando Leonor chega a Portugal que descobre uma difícil verdade: o noivo de sua irmã é Moretti (Rodrigo Lombardi), ex-namorado de Leonor que a abandonou sem dar explicações no passado.

Como esperado, Leonor não ficará nada contente com a descoberta e trocará acusações com a irmã mais velha. Curiosamente, quando Leonor se relacionava com Moretti, Guida soltava diversas críticas ao empresário. Por isso, a ideia de que agora ela será esposa dele é intrigante para alguns.

Atriz estava cansada de vilãs

Em uma das coletivas de imprensa organizada pela TV Globo para divulgar a estreia de Travessia, Alessandra Negrini falou sobre sua expectativa para o papel de Guida. A atriz confessou que estava cansada de interpretar as vilãs que lhe eram propostas e que Guida é uma personagem diferente e “real”.

“Ela [Guida] é muito divertida. Foge um pouco do que a Globo estava acostumada a me dar, que eram sempre aquelas vilãs, que não é segredo para ninguém, eu já estava cansada de fazer. Guida é uma personagem da vida real, não tem isso de ser boa ou má”, comentou.

Antes de Alessandra Negrini Travessia, as últimas novelas da atriz foram Orgulho e Paixão (2018), Boogie Oogie (2015) e Lado a Lado (2013), as três na faixa das 18h. Seu último folhetim no horário nobre da emissora foi ao ar 15 anos atrás, Paraíso Tropical (2007), em que ela interpretava a mocinha Paula e a vilã Taís.



Filho de Guida será responsável por fake news que afeta protagonista

Rudá, filho da personagem de Alessandra Negrini Travessia, será responsável pela mentira que vai acabar com a vida da protagonista da novela, a personagem Brisa (Lucy Alves). O menino vai criar uma montagem e colocará o rosto de Brisa no corpo de uma suposta sequestradora de crianças. Ele irá postar a criação na internet e a fake news irá circular pela redes sociais.

Após algum tempo da publicação, Brisa – que mora no Maranhão – vai ser reconhecida na rua por causa da montagem. Pessoas tentarão linchá-la e ela terá que fugir, pois será extremamente perseguida. A moça então terá que batalhar para conseguir sua identidade de volta por causa da mentira do garoto.

