Quem é Oto em Travessia, hacker que salva Brisa; veja história

Quem é Oto em Travessia instiga a curiosidade dos espectadores, já que o personagem de Rômulo Estrela é uma figura muito misteriosa. O rapaz é um hacker contratado por Moretti (Rodrigo Lombardi) para descobrir informações secretas sobre Guerra (Humberto Martins), mas acaba se envolvendo com Brisa (Lucy Alves).

Quem é Oto em Travessia e o que vai acontecer com ele?

Oto é vivido pelo ator Rômulo Estrela. O personagem é um hacker que conheceu Moretti ao invadir um dos telefones deles. Ao invés de mandar o rapaz para a cadeia, o empresário decide contratá-lo para se infiltrar em um dos projetos da construtora de Guerra.

O hacker ainda é misterioso. Ele vive como um nômade, sem parada fixa em nenhum lugar e vai para onde seu trabalho exigir. Oto começa a novela em Portugal, mas precisa se mudar para São Luis, no Maranhão, para realizar o trabalho designado por Moretti.

É então que ele conhece Brisa. É Oto quem ajuda a protagonista quando ela sofre o linchamento por parte da vizinhança quando o deep fake criado por Rudá (Guilherme Cabral) viraliza. Nos próximos capítulos, o rapaz terá um papel ainda mais importante na história da protagonista, mas vai colocá-la em maus lençóis.

Ele esconderá Brisa em uma mala de seu carro e ao ouvir a história da mocinha, vai se oferecer para levá-la para o Rio de Janeiro. No entanto, o caminho dos dois será interrompido mais uma vez. Oto emprestará uma blusa para a mãe de Tonho (Vicente Alvite), que terá um revólver em um dos bolsos. Quando ela colocar a vestimenta, a arma irá cair no chão bem na frente de um guarda.

Oto e Brisa serão levados algemados para a delegacia e ambos serão presos, mas o hacker vai contar com a ajuda de Moretti, que pedirá para Stênio (Alexandre Nero) livrar o rapaz da cadeia. No entanto, o depoimento dele prejudicará a namorada de Ari (Chay Suede), que se tornará a única acusada e será levada para o presídio, enquanto o personagem de Rômulo Estrela será solto.

Depois que Brisa sair da cadeia, a história dos dois não vai parar por aí. A protagonista e o hacker vão se envolver romanticamente, enquanto Ari se relaciona com Chiara (Jade Picon).

Ainda não se sabe qual será o destino de Oto na atual trama das nove. O que foi divulgado até agora é o seu envolvimento com Brisa e o trabalho para Moretti, foco de sua história no folhetim.

Tô Precisando de Dengo Travessia: de quem é a música?

Quem é Rômulo Estrela?

Rômulo Estrela é o ator que interpreta Oto. Com 38 anos, trilha carreira artística há mais de 18 anos – sua estreia foi no folhetim Da Cor do Pecado, em 2004.

Depois de trabalhar em Essas Mulheres (2005), folhetim da Record, o ator retornou para a Globo para fazer participações em Cobras & Lagartos (2006), Paraíso Tropical (2007), Malhação (2007) e Duas Caras (2007). Ele passou mais alguns anos atuando em tramas da emissora de Edir Macedo, incluindo Caminhos do Coração (2008), Os Mutantes (2008), Rei Davi (2012) e Balacobaco (2012).

Desde então, voltou para a Globo novamente. Rômulo pode ser assistido em Além do Horizonte (2013), Além do Tempo (2015), Liberdade, Liberdade (2016), entre outros títulos. Um de seus papéis de maior destaque foi na segunda temporada de Verdades Secretas (2021), na qual ele interpretou Cristiano, o detetive contratado por Giovanna (Agatha Moreira) para investigar Angel (Camila Queiroz), mas que acaba se envolvendo com ambas.

Agora, ele interpreta Oto, protagonista da novela das nove, em Travessia. Ele estava cotado para viver Zé Paulino em Mar do Sertão, atual novela das seis, mas o papel ficou com Sérgio Guizé para que Rômulo pudesse estrelar Travessia.