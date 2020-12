Virada do ano na TV (31/12): veja as atrações para assistir em casa

Na noite desta quinta-feira (31), a virada do ano na TV contará com uma programação pra lá de especial para animar ainda mais o público que aguarda a chegada de 2021. Mas, não serão só as pessoas que terão esse dia especial, os nossos animais também ganharão uma programação toda feita só para eles.

Como vai ser a virada do ano na TV?

Programação especial para os Pets

O National Geographic vai exibir o Réveillon Para Pets na quinta-feira (31), a partir das 23h (Nat Geo, Nat Geo Kids e Nat Geo Wild) com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os fogos de artifício que prejudicam os animais de estimação neste período do ano. Ninguém quer que os bichinhos fiquem apavorados na noite de ano novo.

Criada em 2017, a produção se tornou um sucesso ao mostrar os sintomas que os bichos têm com o efeito pirotécnico. Em especial, ajudará a aliviar o estresse causado pelo ruído com imagens e músicas relaxantes. Tudo para o bem estar dos pets.

Animal Planet

Para os assinantes do canal, a partir das 22h, o canal irá transmitir com três horas consecutivas uma programação especial só para os pets. Tudo será mostrado no programa DogTV, único canal com conteúdo dedicado especialmente para os cães.

Disney+

No Disney+ terá a animação ‘Era Uma Vez Um Boneco de Neve’, com o famoso personagem Olaf, o maluquinho e estabanado boneco de neve da franquia de sucesso do filme “Frozen”.

Film & Arts

Com uma programação livre, a partir das 18h na virada do ano na TV, vai passar Barbra Streisand – Tornando-se um ídolo. O especial vai contar a trajetória da cantora e atriz no documentário. Mostrando um pouco de sua carreira até a estreia como diretora de cinema, em 1983.

Multishow

A partir das 18h30, o canal transmite uma seleção de clipes especiais até a meia-noite, para o ano de 2021 chegar a todo vapor.

Cultura

A virada do ano na TV da Cultura, contará com apresentadora Ana Paula Couto comandando a segunda parte da retrospectiva que mostra as principais notícias de 2020, que conta com especiais na política no Brasil e Estados Unidos. O telejornal também conta com uma entrevista com o empresário Émerson Kapaz e o economista Ricardo Sennes. A programação começa a partir das 21h15.

Bis

A partir das 22h30 (horário de Brasília), a banda Metallica se apresenta ao lado da Orquestra Sinfônica de São Francisco no espetáculo inédito na TV, que foi gravado em abril de 2019. A banda americana de heavy metal canta os sucessos como: “Enter Sandman”, “Else Matters” e muito mais.

Show da Virada na Globo

Devido a pandemia do novo coronavírus, o Show da Virada que acontece todo ano na TV Globo, não será inédito. A emissora não gravou o show e decidiu reprisar a passagem do ano com os melhores momentos do especial de 2019, com Ivete Sangalo e muito mais artistas.

A programação acontece a partir das 22h50 (horário de Brasília).

