Viva confirma substituta de Senhora do Destino a partir de novembro

O Viva anunciou a novela "América" (2005) como substituta de "Senhora do Destino" (2004). A trama de Gloria Perez fez grande sucesso na década de 2000, mas nunca havia ganhado uma reprise até agora. O folhetim era bastante pedido pelos noveleiros nas redes sociais.

Quando começa a novela América no Viva?

América substituirá Senhora do Destino a partir de 27 de novembro, às 22h50, horário de Brasília. Essa será a primeira vez que a novela será reprisada desde a exibição original.

A trama conta a história de Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em se mudar para os Estados Unidos, pois acredita que assim terá uma vida melhor. Depois de conseguir um emprego no Brasil, a mocinha junta dinheiro para comprar as passagens, mas tem o visto negado dezenas de vezes.

Enquanto isso, Sol conhece Tião (Murilo Benício), um homem criado no interior de São Paulo que sonha em se tornar um campeão de rodeios e, com o dinheiro, construir a casa que seu pai sonhava para a família. Os dois se apaixonam e engatam um romance, até que a mocinha desiste de tudo para tentar atravessar a fronteira do México ilegalmente.

No entanto, o sonho de Sol se torna um pesadelo. A mocinha não só sofre nas mãos dos coiotes, como é pega pela polícia federal durante a travessia e deportada de volta ao Brasil. A personagem de Deborah Secco não desiste, porém, e tenta chegar ilegalmente ao país outras vezes.

No Brasil, Tião começa a ter sonhos e visões com o pai, o que dá um toque espiritual à trama. Largado por Sol, o rapaz se envolve com a narradora de rodeios Gil Madureira (Lúcia Veríssimo).

Quando Sol retorna ao Brasil, Sol reencontra Tião e os dois marcam a data do casamento, mas a jovem desiste de tudo para tentar atravessar a fronteira novamente, partindo o coração de seu amado mais uma vez.

"América" obteve média geral de 49.21 pontos, consolidando-se como a segunda maior audiência da década de 2000, atrás apenas de "Senhora do Destino", sua antecessora.

Por que a Globo não reprisa a novela América?

Durante 18 anos, muitos noveleiros questionaram por que a Globo nunca incluiu América no "Vale a Pena Ver de Novo", já que o folhetim é um dos maiores sucessos da teledramaturgia da emissora.

Não se sabe ao certo o motivo que levou a Globo a ignorar América por tanto tempo. Alguns internautas acreditam que seja por conta das cenas de nudez, mas os folhetins reprisados pela emissora costumam ser cortados e editados antes de irem ao ar no horário vespertino, o que poderia ser feito para tirar as cenas impróprias para o horário. Depois de muitos pedidos nas redes sociais, a trama só chegou ao catálogo do Globoplay, plataforma de streaming, em abril de 2022.

Por enquanto, essa é a única reprise anunciada pelo Viva para os próximos meses. As demais novelas só devem chegar ao fim no final do ano ou no começo de 2024, quando serão substituídas por novos títulos.

Senhora do Destino segue no ar até 24 de novembro. Em outubro, o público segue acompanhando as novelas que já estão no ar: "Malhação" (2010), "Cair em Tentação" (2017), "História de Amor" (1995), "Corpo Dourado" (1998), "O Sexo dos Anjos" (1990) e "Escrito nas Estrelas" (2010). O canal também exibe reprises de seriados e programas antigos da Globo, incluindo "Tapa e Beijos" (2011), "Toma Lá, Dá Cá" (2007) e mais.

