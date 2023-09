Raul Cortez morreu após Senhora do Destino e deixou saudade

Um dos grandes nomes da televisão brasileira, Raul Cortez é lembrado até hoje pelos seus grandes papeis em mais de 50 anos de atuação. A última novela com o ator foi Senhora do Destino em 2006, quando o veterano interpretou o Barão de Bonsucesso, mas teve que deixar a trama para tratar uma doença. Relembre.

Raul Cortez morreu durante qual novela?

A última novela de Raul Cortez foi Senhora do Destino, que ficou no ar de junho de 2004 a março de 2005. O veterano interpretava no folhetim Pedro Correia de Andrade e Couto, o Barão de Bonsucesso, que adorava ostentar seu título de nobreza e morava em Copacabana. Ele era casado com Laura (Gloria Menezes), que desenvolveu Alzheimer na história e deixou de ter cenas com o marido quando Raul precisou deixar a novela e só conversava com ele por telefone.

À época, Cortez precisou deixar as gravações da obra de Aguinaldo Silva após ser diagnosticado com câncer e dar início ao tratamento.

Após alguns meses de tratamento, o artista foi liberado para voltar a trabalhar em Senhora do Destino e gravou algumas cenas do final do folhetim. Ele apareceu novamente na história para reencontrar a esposa e sair em uma grande viagem com a amada pela Europa enquanto o Alzheimer dela ainda não estava muito avançado.

Depois de Senhora do Destino, Raul Cortez não fez mais nenhuma novela e continuou o seu tratamento. Ele chegou a atuar como o político Antônio Carlos Andrada em dois episódios da minissérie JK, de 2006, ano em que faleceu.

Filhas de Raul Cortez

Raul Cortez teve duas filhas, frutos de relacionamentos diferentes. A caçula é Maria Cortez, de 44 anos, filha de Tania Caldas. Stylist, ela chegou a ter um site de moda uma década atrás, mas que hoje não está mais no ar. Atualmente, ela tem um perfil no Instagram de mais de 6 mil seguidores em que fala sobre astrologia e oracologia terapêutica.

A mais velha das herdeiras de Raul Cortez é Lígia Cortez, de 63 anos, que seguiu os passos do pai e se tornou atriz. Ela esteve em novelas da TV Globo como Sete Vidas (2015), Sete Pecados (2007), Páginas da Vida (2006), Esperança (2002) e passou também por outros canais, como Metamorfoses (2004) na Record e A História de Ana Raio e Zé Trovão (1988) na extinta Rede Manchete. Ela também soma trabalhos no cinema e no teatro.

Hoje ela é também diretora teatral, arte-educadora, pesquisadora e atual diretora artístico pedagógica do Célia Helena Centro de Artes e Educação (ESCH) o Teatro-escola Célia Helena (TECH) e Casa do Teatro, que levam o nome de sua mãe, a atriz e diretora Célia Helena, que morreu em 1997, aos 61 anos, após passar por uma cirurgia devido a um câncer raro. Ligia é bastante presente nas redes sociais e sempre publica fotos em homenagem ao pai.

