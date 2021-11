Voltou? Lupita incorpora Germana em Nos Tempos do Imperador

Um acontecimento sobrenatural ocorrerá com Lupita (Roberta Rodrigues) em Nos Tempos do Imperador. Nos próximos episódios, a personagem receberá o espírito de Germana (Vivianne Pasmanter), que morreu junto com seu marido Licurgo (Guilherme Piva) no começo da segunda fase da novela.

Espírito de Germana aparecerá

Em cenas previstas para irem ao ar na segunda-feira, 15 de novembro, Lupita receberá uma visita de outro mundo inesperada. A amante de Batista (Ernani Moraes) vai incorporar a alma da falecida Germana. Vitória (Maria Clara Gueiros) vai presenciar a cena e se assustará.

Germana e Licurgo eram dois personagens do núcleo cômico da novela escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão. Os dois estiveram pela primeira vez em Novo Mundo (2017) e voltaram em Nos Tempos do Imperador para finalizar sua história, já idosos.

Eles morreram após serem atingidos por um trem. O casal trambiqueiro roubou as pedras valiosas da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella). Para não serem pegos, eles correm e conseguem despistar o policial Borges (Danilo Dal Farra), mas, durante a fuga, Germana tropeça e prende o pé na linha do trem. Licurgo e a esposa são atingidos pelo automóvel.

Agora, o espírito de Germana voltará para fazer uma rápida aparição na novela.

Quem é Lupita em Nos Tempos do Imperador?

Lupita é escrava da família de Batista e Lota Pindaíba (Paula Cohen). Ela e o Barão de Fervedouro começam a ter um caso – no começo Batista se encanta com a moça e ela vê tudo apenas como uma brincadeira, mas ao longo da trama, Lupita vai se apaixonar de verdade pelo personagem de Ernani Moraes.

Ela também vende cocadas para conseguir uma renda extra. Lupita é uma mulher bonita e sensual, que sonha em ser livre. Ela até chegou a ser espiã de Borges na Pequena África, mas foi descoberta e acabou sendo expulsa.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.