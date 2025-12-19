Cinema & TV

Vote em qual novela vai substituir Terra Nostra: qual reprise você quer

Terra Nostra está prevista para terminar neste mês de dezembro

Escrito por Anny Malagolini
qual novela vai substituir Terra Nostra Cena de Paraíso - Foto: TV Globo

A reprise de Terra Nostra deve chegar ao fim no mês de dezembro, e será uma missão difícil escolher a substituta. A novela italiana é um sucesso, mas há outros títulos que podem prender o telespectador nas tardes da Globo. Vote em qual novela merece ser assistida de novo.

O Vale a Pena Ver De Novo ganhou esse nome oficialmente em 1980 com a exibição de Dona Xepa (1977), mas a Globo já tinha o costume de reprisar novelas antigas no horário vespertino desde a década de 60.

Paraíso

Exibida pela TV Globo em 2009, a segunda versão de Paraíso é uma das novelas cotadas para substituir Terra Nostra na programação. Escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Edmara Barbosa, a trama volta ao universo rural para contar o romance proibido entre Zeca, o “filho do diabo”, e Maria Rita, a “Santinha”, em uma fictícia cidade do interior do Mato Grosso. A história mistura fé, superstição, conflitos familiares e paixões intensas, acompanhando o dilema da jovem criada para o convento e do peão doutor marcado pelas crendices populares. Entre promessas, supostos milagres e reviravoltas, a novela discute tradição, moralidade e o direito de escolher o próprio caminho.

Avenida Brasil vai substituir Terra Nostra?

A novela Avenida Brasil parou o país, e quem sabe chegou a vez de parar de novo? A trama de 2012 é a principal cotada para entrar no Vale a Pena Ver de Novo, como forma de comemorar os 60 anos da TV Globo. Se escolhida, essa será a segunda vez que a trama será reprisada. A novela é de João Emanuel Carneiro.

O Beijo do Vampiro (2002)

O Beijo do Vampiro ainda é uma trama bastante lembrada pelos noveleiros. Cecília (Flávia Alessandra) é uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a ficar com duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira), que é obcecado por ela. Quando ela está prestes a se casar com Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da princesa. Anos mais tarde, em outra encarnação, o vampiro volta a infernizar a vida da mocinha, que agora vive sob a identidade de Lívia.

Quatro por Quatro

Sucesso de 1994, Quatro por Quatro é uma das novelas mais queridas do público. Que não lembra da Babalu? Após um acidente de carro no trânsito do Rio, Abigail, Auxiliadora, Tatiana e Babalu se conhecem na delegacia e descobrem que todas foram abandonadas pelos parceiros no mesmo dia. Unem-se para se vingar de Gustavo, Alcebíades, Fortunato e Raí, e viram grandes amigas no processo. Entre armações e reviravoltas, só Babalu e Raí se reconciliam. Anos depois, as quatro voltam a se meter em confusão.

Anjo Mau

Anjo Mau acompanha a trajetória de Nice (Gloria Pires), uma babá ambiciosa que esconde seu lado perverso do mundo, mas não do público. Criada por pais adotivos, ela vê a chance de ascender socialmente ao trabalhar na mansão dos Medeiros e decide conquistar Rodrigo (Kadu Moliterno), noivo de Paula (Alessandra Negrini).

Entre armações, triângulos amorosos e revelações familiares, Nice se envolve com o patrão e acaba se apaixonando. Ao longo da trama, ela enfrenta a rejeição da mãe biológica e disputa Rodrigo com Lígia (Lavínia Vlasak), sua rival. Mesmo cercada por conflitos, a vilã conquista seu final feliz.

No último capítulo, após dar à luz e entrar em coma, Nice ressurge inesperadamente, pronta para recomeçar. A novela termina com ela e Rodrigo embarcando juntos em uma nova vida.

A Gata Comeu

A Gata Comeu é sucesso da saudosa Ivani Ribeiro e que teve Christiane Torloni no protagonismo. A novela foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo. A exibição original aconteceu de abril a outubro de 1984 na faixa das 18h. As reprises aconteceram em 1989 e 2001.

Vereda Tropical (1984)

A novela de Carlos Lombardi, exibida em 1984 na Rede Globo, registrou 70% de audiência média geral no Rio de Janeiro e 61% em São Paulo, de acordo com o Observatório da TV.

Roque Santeiro (1985) | qual novela vai substituir Tieta

Roque Santeiro é a novela mais assistida de todos os tempos. O folhetim de Agnaldo Silva atingiu média de 67 pontos de audiência, e até hoje, não foi superado por nenhuma outra obra da emissora. No último capítulo,  chegou a alcançar 100 pontos – um marco histórico jamais visto. Neste ano, a trama completa 40 anos de sua estreia.

O Cravo e a Rosa (2000)

A novela já foi reprisada cinco vezes, mas o público ama. O Cravo e a Rosa, uma das cotadas, mostra o romance entre o caipira Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) e a burguesa Catarina (Adriana Esteves). A trama de Walcyr Carrasco atingiu 31 pontos em sua exibição original, nos anos 2000. A novela foi reprisada há alguns anos, mas como é “novelão”, vale a pena ver de novo.

As novelas foram selecionadas de acordo com a audiência, com sucessos até 2012. Não encontrou sua trama favorita? Dê sua opinião nos comentários.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Sessão da Tarde dessa quinta exibe o filme Pai em Dose Dupla 2

Tem Sessão da Tarde hoje? Veja nova programação de quarta

Assistir online Caetano e Bethânia na Globo hoje

Que dia vai passar Roberto Carlos na Globo em 2025

Vai passar Chaves? Público pede que SBT cancele especial do Zezé

Domingo Maior hoje exibe o filme Crimes na Madrugada

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes