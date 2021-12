VOTE: qual foi a melhor novela das 6 da Globo?

Muitas novelas ficaram marcadas na memória afetiva do público e são lembradas por seus personagens até hoje. Algumas delas já até foram reprisadas no Viva e no Vale a Pena a Ver De Novo, e são sempre sucesso de audiência. Qual foi a melhor novela das 6 da Globo? Deixe sua opinião nos comentários.

O Cravo e a Rosa – Qual foi a melhor novela das 6 da Globo?

Exibida originalmente em 2000, O Cravo e A Rosa ganhou uma nova edição na Globo. Essa é a quarta vez que a trama de Walcyr Carrasco é reprisada, sendo duas no Vale a Pena a Ver De Novo, em 2003 e 2013, e no canal Viva em 2019. A trama gira em torno do romance entre Petruchio (Eduardo Moscovis), um rude caipira, e Catarina (Adriana Esteves), moça à frente de seu tempo com ideais feministas.

Chocolate com Pimenta – Qual foi a melhor novela das 6 da Globo?

Chocolate com Pimenta foi outro sucesso da emissora. A novela foi ao ar pela primeira vez em 2003 e já ganhou duas reprises no Vale a Pena a Ver De Novo e uma no Viva. Também escrita por Walcyr Carrasco, o folhetim é protagonizado por Ana Francisca (Mariana Ximenes), que se casa com Ludovico (Ary Fontoura), dono de uma fábrica de chocolates e bolos artesanais, após descobrir que estava grávida de Danilo (Murilo Benício), que a deixou.

Alma Gêmea

Alma Gêmea (2005) volta para uma reprise no Viva a partir de 31 de janeiro de 2022 – a novela também já foi reexibida no Vale a Pena a Ver De Novo. O folhetim fala sobre reencarnação ao contar a história de Rafael (Eduardo Moscovis), um homem que perde seu grande amor Luna (Liliana Castro), após ela ser assassinada em um assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra), a grande vilã da história. Porém, o espírito de Luna reencarna na índia Serena (Priscila Fantin), que vai trabalhar como empregada na casa do rapaz. A autoria é de Walcyr Carrasco.

Cordel Encantado – Qual foi a melhor novela das 6 da Globo?

Cordel Encantado foi ao ar em 2011 e é de autoria de Duca Rachid, Thelma Guedes e Thereza Falcão. A novela já ganhou uma reprise em 2019, no Vale a Pena a Ver De Novo. O folhetim gira em torno dos personagens Açucena (Bianca Bin), uma jovem cabocla brejeira criada por lavradores no Nordeste do Brasil, que na verdade é princesa de um reino, mas não sabe disso, e Jesuíno (Cauã Reymond) um sertanejo filho do cangaceiro mais famoso da região – ele também desconhece a identidade de seu pai.

Sete Vidas

Escrita por Lícia Manzo e Daniel Adjafre, Sete Vidas foi exibida em 2015. Na trama, sete personagens, Pedro (Jayme Matarazzo), Júlia (Isabelle Drummond), Laila (Maria Eduarda de Carvalho), Joaquim (Bernardo Berruezo), Luís (Thiago Rodrigues), Felipe (Michel Noher) e Bernardo (Ghilherme Lobo), não se conhecem, mas ao longo da trama, seus caminhos se cruzam. Eles todos são filhos de Miguel (Domingos Montagner), um doador de sêmen. Os autores se inspiraram em uma história real.

Além do Tempo

Além do Tempo (2015), escrita por Elizabeth Jhin, é dividida em duas fases. A primeira, se passa no século XIX. A segunda, começa 150 anos depois. Em ambas, a trama principal é a história de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), um casal que se apaixona, mas não consegue ficar junto. Eles se reencontram em uma nova encarnação para consertar os erros do passado.

Êta Mundo Bom!

Mais um sucesso de Walcyr Carrasco, Êta Mundo Bom! (2016) conta a história de Candinho (Sergio Guizé), um menino que desconhece a identidade de seus pais – ele foi encontrado dentro de um cesto por Manuela (Dhu Moraes), empregada da fazenda de Cunegundes (Elizabeth Savalla).

Novo Mundo

Novo Mundo (2017) antecede a história de Nos Tempos do Imperador, atual novela das seis. Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, a trama gira em torno do reinado de Dom Pedro I (Caio Castro) e Leopoldina (Letícia Colin). Misturando ficção e fantasia, outros dois personagens protagonistas são Anna (Isabelle Drummond), que trabalha como professora de português da imperatriz, e Joaquim (Chay Suede), um ator de comédia. No ano passado, a novela foi reprisada no horário das seis, enquanto as gravações dos novos folhetins estavam paralisadas.