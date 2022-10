Relembre 4 desfechos de quem morre em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Globo

Quem morre em Chocolate com Pimenta; 4 personagens dão adeus

Com uma trama divertida, a novela de Walcyr Carrasco estrelado por Murilo Benício e Mariana Ximenes não é um dramalhão cheio de mistérios e assassinatos. Porém, a trama ainda conta com algumas difíceis despedidas. Entre quem morre em Chocolate com Pimenta está o personagem de Ary Fontoura, que tem um momento marcante em cena.

Pai de Ana Francisca – Quem morre em Chocolate com Pimenta

A ida de Ana Francisca para a cidade de Ventura, local em que ela conhece Danilo e a trama ganha vida, foi motivada pela morte de seu pai, Juca (Charles Myara). O homem é assassinado por grileiros no sul do país.

Durante a briga por terras, Juca enfrenta o coronel Leitão (Walney Costa) dizendo “você é um ladrão que veio roubar terras de gente de bem” e acaba levando um tiro.

Enquanto o embate entre Juca e o coronel acontece, Ana Francisca foge. Depois de assassinar o pai da protagonista, Leitão manda atear fogo na casa da dupla e procura pela jovem que escapou. Porém, Ana Francisca consegue fugir e é acolhida por duas almas caridosas. Quando retorna, a moça já encontra o corpo do pai sem vida.

Mãe de personagem também é quem morre em Chocolate com Pimenta

Quem também morre no começo da novela é a mãe de Graça (Nívea Stelmann) e Celina (Samara Felippo). A mulher fica muito doente e deixa Reginaldo (Antônio Grassi) viúvo nos primeiros capítulos da trama. Antes de falecer, ela faz um pedido para uma das filhas.

“Graça você sabe que logo logo não vou estar mais aqui, não sabe”, diz a matriarca. “Não fale assim mamãe, a senhora vai ficar boa”, comenta Graça com esperança “Seu pai é destrambelhado, mas ele foi um bom marido, um bom pai. Quero que você saiba que fui muito feliz com ele. Filha você me promete que vai cuidar da sua irmã e do seu pai quando eu não estiver mais aqui?”, pede. “Prometo”, diz a garota antes de se tornar perder a mãe.

Ludovico é quem morre em Chocolate com Pimenta e marca trama

Dono da fábrica de Chocolates, Ludovico (Ary Fontoura) também morre na novela Chocolate com Pimenta. Após a saída do personagem, a trama toma outro rumo.

Rico, ele é o chefão da fábrica de chocolate que mantém a economia da cidade de Ventura em pé. No começo da história, ele faz amizade com Ana Francisca quando a moça começa a trabalhar como faxineira na fábrica e o confunde com um funcionário.

Mais tarde, quando o relacionamento da moça com Danilo é atrapalhado e ela descobre que está grávida, Ana recebe uma proposta do ricaço: ele propõe se casar com ela para que a criança não nasça bastarda e ela tenha tudo o que precisar.

A dupla acaba junta e se mudam para Buenos Aires. Ana Francisca se torna uma mulher fina, tem aulas de etiqueta, arte e começa a se vestir de forma elegante. Após o nascimento de seu filho, Tonico (Guilherme Vieira), Ludovico desenvolve uma grave doença e acaba morrendo.

É então que Ana Francisca retorna para Ventura. Desta vez, ela não é mais um patinho feio e agora é poderosa e rica, o que amedronta muitas pessoas na cidade. Além disso, ele deixa uma caixa misterioso sob o domínio da mulher, para ser usada quando ela estiver em necessidade.

Graça também morre na novela

Graça também morre em Chocolate com Pimenta na reta final da novela. A jovem interpretada por Nívea Stelmann falece depois de dar a luz a um bebê.

A garota passou a novela com inveja da irmã e atrás do amor de Guilherme (Rodrigo Faro), mas no desfecho de sua história pede desculpa aos dois pelas maldades que realizou ao longo da trama.

Quando seu bebê está prestes a nascer, ela é avisada pelo médico que o estado é grave. A garota sente que precisa escolher entre sua vida ou a do bebê, mas decide ir em frente pelo amor a criança.

Após o nascimento, ela continua sangrando e não resiste. Em seus minutos finais, Graça pede perdão para Guilherme e Celina e entrega a criança nos braços da irmã, pendido que ela o crie. O trio se acerta e a moça morre. “Se esqueçam tufo o que aconteceu e se lembrem de mim com amor”, comenta.

Veja como foi a cena:

