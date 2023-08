VOTE: qual o melhor final de Vai na Fé?

Trama terminou após fazer sucesso no horário das sete

A novela Vai na Fé chegou ao fim na última sexta-feira, 12, depois de fazer um enorme sucesso no horário das sete. O desfecho de Theo (Emílio Dantas) foi na cadeia como esperado pelo público, enquanto Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) se casam. Qual o melhor final da trama de Rosane Svartman? Vote!

Enquete final da novela Vai na Fé

O que aconteceu no último capítulo da novela?

O final de Vai na Fé começou com mais um plano armado por Theo contra Sol e Ben. Enlouquecido com o casamento dos pombinhos, o vilão liga para o ex-melhor amigo e finge querer se entregar à polícia.

Quando o advogado chega ao galpão do crápula, percebe que Theo espalhou garrafas de gasolina pelo local. Theo acende o isqueiro e causa uma explosão, mas Ben consegue escapar e é socorrido. O criminoso também não morre.

Theo fica sumido por um tempo até que ressurge no dia do casamento do advogado e da dançarina. Fora de si, o crápula diz para Sol que é ela quem traz problemas desde sempre e deve morrer. Jenifer (Bella Campos) entra na frente da mãe para defendê-la e empurra o vilão pela janela, que por muito pouco não morre.

Sol e Ben puxam Theo de volta e salvam a vida do criminoso mesmo após tudo o que ele fez. A polícia chega e prende o personagem de Emílio Dantas.

O último capítulo de Vai na Fé também mostra o parto de Guiga (Mel Maia), que tem um filho com Yuri (Jean Paulo Campos). O jovem até acompanha a patricinha, mas desmaia quando a criança está perto de nascer.

O folhetim de Rosane Svartman termina com a celebração do casamento de Sol e Ben, que também mostra o desfecho dos demais personagens. Entre os casais que terminam a trama juntos, estão Lumiar (Carolina Dieckmann) e Lui (José Loreto), Jenifer e Hugo (MC Cabelinho), Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), Rafa (Caio Manhente) e Kate (Clara Moneke), Marlene (Elisa Lucinda) e Horácio (Francisco Salgado) e Vitinho (Luis Lobianco) e Anthony Verão (Orlando Caldeira).

Veja: Final de Vai na Fé completo: o que aconteceu no último capítulo da novela?

Qual novela vai substituir Vai na Fé?

A partir de segunda-feira, 14, Fuzuê substitui Vai na Fé. A novela é de autoria de Gustavo Reiz, que estreia no comando de um folhetim da Globo.

A protagonista da história é Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem que vende biojoias para sobreviver. A personagem investiga o que aconteceu com sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu. A mulher foi vista pela última vez na loja de quinquilharias Fuzuê, administrada pelo excêntrico ex-feirante Nero (Edson Celulari).

O empreendedor se torna parceiro de Luna nessa busca assim como Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero que retorna ao Brasil depois de uma temporada em Portugal. O jovem advogado se envolve com a protagonista, com quem vive um triângulo amoroso já que ela também tem uma relação de idas e vindas com Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

O que Nero não sabe é que embaixo da Fuzuê há um tesouro escondido. Quem está de olho na fortuna é a ambiciosa dona de uma joalheria chamada Preciosa (Marina Ruy Barbosa). A antagonista herda o estabelecimento do pai, que deixa uma carta dando a localização da grana. O patriarca também revela que a ruiva tem uma meia-irmã, Luna, com quem ela deve dividir o patrimônio.

Preciosa começa uma empreitada para tentar comprar a loja de Nero, que se recusa a vender seu maior tesouro gerando um conflito entre eles.

Veja: Onde é gravada a novela Fuzuê, nova novela das 7