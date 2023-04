Xamã é desmascarado como Galo do Masked Singer

Com a eliminação deste domingo no The Masked Singer, 4 participantes seguem na disputa

Xamã foi o desmascarado do Masked Singer hoje, dia 09/04. O cantor vestia a fantasia de Galo até este domingo, dia da grande final. O artista conquistou o segundo lugar na competição comandada por Ivete Sangalo.

Galo saiu do Masked Singer 2023

Foi revelado! Xamã saiu do do Masked Singer hoje, fantasia de Galo As apresentações deste domingo embalaram Sabrina Sato, Matheus Solano, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch, que tentaram descobrir os mascarados deste domingo.

Assista ao vídeo do Galo sendo revelado:

A tropa do meu Galo segue firme e forte até o final, né @xamaoficial? 💜 (Só faltou beijo pra Maskinha, mas tá perdoado rs 🐓🫢) #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/ARrxrZYVpD — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) April 9, 2023



Quem já saiu Masked Singer Brasil

1º desmascarado - Paulo Betti como Coelho

2ª desmascarada - Erika Januza como Broco-lee

3º desmascarado - Marcelo Serrad0 como Milho de Milhões

4º desmascarado - Fernando Fernandes como Circo

5º desmascarado - Emanuelle Araújo e Tatau como Romeu e Julieta

6º desmascarados: Rosana, Blau Blau e Patrícia Marx como suculentos

7º desmascarados: Richarlyson era o filtro de barro

8º desmascarados: Solange Couto como Capivara

9º desmascarados: Babu era a Coruja

10º desmascarado: Mano Walter era o Dinossauro

11º desmascarado: Nanda Costa como Vovó Tartaruga

O que é o programa da Ivete?

A franquia The Masked Singer é famosa em todo o planeta e já tem diversas edições ao redor do mundo, como no Brasil. No reality musical, celebridades da televisão, música e cinema precisam apresentar uma música no palco para os jurados semanalmente. Todas as personalidades ficam com máscaras e o tempo inteiro e o desafio é adivinhar a identidade de cada um.

A plateia presente na gravação do programa vota e escolhe quem foi o vencedor do duelo. Quem não for escolhido pela audiência terá que fazer uma apresentação para os jurados do programa – são eles quem decidem quem deve ser desmascarado ou não.

Na próxima semana tem mais disputas! O The Masked Singer Brasil vai ao no domingo, 15h45, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

