Xamã na novela Renascer terá papel de Jackson Antunes

Xamã dará vida em 2024 ao papel que na primeira versão foi do ator Jackson Antunes

O rapper Xamã, 34 anos, está no elenco de Renascer e viverá o papel do jagunço Daminão, contratado para matar José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). A participação do artista começa na segunda fase da história.

Na versão original, de 1993, Damião foi interpretado Jackson Antunes, um sucesso da época - e a primeira novela do artista. O matador de aluguel desiste do crime e acaba trabalhando na fazenda de cacau de José Inocêncio.

Ele ainda vai se apaixonar por Ritinha (Mell Muzzillo) e Eliana (Sophie Charlotte), que originalmente foi interpretada por Patrícia Pillar.

O ator Jackson Antunes, 63 anos, também participa do remake e a partir da segunda fase. Agora, ele será Deocleciano, interpretado originalmente por Roberto Bonfim. O personagem é o fiel escudeiro de José Inocêncio.

Veja as primeiras imagens de Xamã na novela Renascer

Renascer começa dia 22 de janeiro de 2024, no lugar de Renascer. A trama conta com duas fases e enquanto a novela não começa, veja as primeiras imagens.

Xamã como damião - foto: tv globo

Deocleciano (adanilo), josé inocêncio (humberto carrão) e jupará (evaldo macarrão) — foto: fábio rocha/globo