Yandara morre em Terra e Paixão ou não?

Depois de ter uma visão sobre a morte de Yandara (Rafaela Cocal), Jurecê (Daniel Munduruku) ficará desesperado para tirar a neta da mansão dos La Selva, onde ocorrerá um jantar com o pai de Franco (Gil Coelho). O pajé contará com a ajuda de Caio (Cauã Reymond) para evitar que ocorra uma tragédia. As informações são da TV Globo.

SAIBA: quem é o pai de Salete na novela?

O que acontece com Yandara em Terra e Paixão?

Yandara não morre em Terra e Paixão, pois será salva por Jurecê em cenas que irão ao ar nesta quinta-feira, 21. O pajé pedirá a Caio que o leve até a casa de Antônio (Tony Ramos), onde o fazendeiro estará recebendo Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco.

Todos se assustarão com a invasão de Jurecê no local, que dirá que está ali para buscar a neta. "Ela não devia ter vindo jantar nessa casa. Hoje vai acontecer coisa muito ruim aqui. Vem, Yandara! Vem com seu avô! Yandara vem com Jurecê. Esse lugar é ruim", pedirá o pajé.

O fazendeiro ficará ofendido com a fala do indígena, que retrucará dizendo que sabe que Antônio sempre o odiou, mas que ele está ali apenas para levar a neta para casa.

E, de fato, Jurecê está certo. Isso porque Petra (Debora Ozório) dirá que não está disposta a participar do jantar, mas aparecerá no evento e verá Rodolfo. A caçula vai confundir o pai de Franco com o homem que abusou dela na infância durante um surto, ou seja, o patriarca não é o verdadeiro responsável pelo trauma da agrônoma. "É ele! É ele!", dirá para si mesma.

Descontrolada, Petra vai manusear a arma de Antônio. Ela também liga para Hélio (Rafa Vitti) e pede para que o rapaz tire-a de lá.

Enquanto o engenheiro vai até a casa dos La Selva, Petra planeja atirar no pai de Franco. Hélio chega ao local para tentar avisar a família quando a agrônoma aparece na sala e aponta o revólver para Rodolfo, que fica sem entender nada.

Previsão de Jurecê sobre tragédia se confirma, e Petra atira em Hélio

Sabendo que sua amada está fora de si, Hélio vai tentar mostrar para Petra que ela está se confundindo. "Você não confia em mim, Petra? Confia, sim... Então, solta a arma. Solta, por favor", diz.

O engenheiro continua dizendo que Rodolfo não é o responsável pelo abuso e que o homem nunca esteve na cidade antes. No entanto, Petra não acredita no rapaz e aperta o gatilho.

O tiro não acerta Rodolfo, mas atinge o pé de Hélio. Enquanto isso, Caio acorda assustado e diz ter sonhado com um disparo. O primogênito vai até a casa da família, e Angelina (Inez Viana) conta que Petra estava instável e atirou no engenheiro.

Apesar de ter se machucado, Hélio sustenta a história contada por Antônio a Marino (Leandro Lima) e diz que o tiro foi acidental e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo.

Petra pedirá desculpas ao amado, que conversará com Luigi (Rainer Cadete). O engenheiro dirá para o italiano cuidar da esposa, pois claramente ela não está bem.

A verdadeira identidade do abusador de Petra ainda não deve ser revelada. Na web, o público suspeita de que Andrade (Ângelo Antônio) seja o responsável pelo trauma, já que o ex-marido de Lucinda (Débora Falabella) tem um histórico de agressões contra a própria esposa e de alcoolismo. Além disso, a agrônoma atropelou o pai de Cristian (Felipe Melquiades) enquanto ele andava bêbado pelas ruas de Nova Primavera - alguns internautas acreditam que a cena seja uma pista.

Relacionado: Ruan de Terra e Paixão morre e consagra Agatha vilã da novela