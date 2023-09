Ruan de Terra e Paixão morre e consagra Agatha vilã da novela

Os dias estão contados para Ruan na novela Terra e Paixão. Personagem de Tairone Vale, o trabalhador de lavoura que serve como espião de Antônio (Tony Ramos) nas terras de Aline (Barbara Reis) vai entrar no caminho de Agatha (Eliane Giardini) e acabará pagando por isso. Este não será o primeiro assassinato da ficha da mãe de Caio (Cauã Reymond), que esconde seu verdadeiro caráter de todos.

O que vai acontecer com Ruan e Agatha em Terra e Paixão

Ruan será assassinado depois que chantagear Agatha, segundo apuração da coluna de Naian Lucas, do Na Telinha. O trabalhador rural vai ir atrás da mãe de Caio porque terá informações quentes sobre a mulher. Ele revelará para Agatha que é irmão de Zulmira, ex-colega de cela dela no Rio de Janeiro.

Como não fazia ideia que Zulmira era de Nova Primavera, Agatha não conseguiu segurar a língua e contou muita coisa para a mulher sobre seu passado e inclusive o motivo que a levou de volta para a cidade que deixou décadas atrás. Ruan vai ameaçar contar para Antônio sobre os planos de Agatha e para ficar calado pedirá dinheiro.

Agatha concordará em dar uma mesada ao chantagista, mas pedirá por alguns dias para conseguir reunir o dinheiro. Ruan aceitará o acordo, mas sem nem imaginar que enquanto isso a megera estará preparando sua morte. Durante uma noite de bebedeira de Ruan, a vilã de Eliane Giardini encontrará o informante de Antônio desacordado de tanta bebida. Assim, ela colocará um veneno na bebida que ainda resta no copo dele.

Quando Ruan acordar, ele não perceberá nada de errado e voltará a beber. No entanto, pouco depois começará a cambalear e logo morrerá. O público já ouviu sobre os crimes do passado de Agatha, como o assassinato que a levou para a cadeia, mas não viu nenhuma dessas maldades na tela, então este será o primeiro assassinato da mulher exibido na novela. Com isso, não há mais como a megera reverter sua posição de vilã na trama.

Ainda não há previsão se a irmã de Ruan, Zulmira, aparecerá na história com o desenrolar dos próximos capítulos. Não há atriz escalada para o papel no momento, mas com a morte do trabalhador rural, é possível que ela apareça em Nova Primavera, principalmente para se vingar de Agatha se descobrir o envolvimento da ex-colega de cela no crime.

Quem Agatha já matou na novela Terra e Paixão?

Agatha ficou presa por mais de 20 anos por conta da morte de Evandro (Rafael Cardoso), médico com quem ela fugiu de Nova Primavera logo após o parto de Caio. Assim que saiu da cadeia e retornou para o Mato Grosso do Sul, a mulher alegou aos familiares e amigos que foi presa injustamente, mas o advogado Silvério (Samir Murad) descobriu que provas periciais e um testemunho importante comprovaram que ela foi responsável pela morte do ex-amante.

Por ordens de Irene (Gloria Pires), que queria arranjar um trunfo contra a rival, o advogado teve acesso ao inquérito do caso e ficou a par de tudo. Quando Evandro morreu, Agatha e ele já estavam separados e ela tinha caído na pobreza, por isso já tinha sido até presa por pequenos golpes. A vilã então visitou o ex, que estava debilitado por conta do tratamento de uma doença, para pedir dinheiro.

Agatha não conseguiu o que queria e os dois brigaram feio, até que ela o empurrou do prédio onde vivia. O irmão do médico chegou no momento da confusão e assistiu a tudo, por isso foi testemunha chave na condenação da mulher. Durante o julgamento, ela até tentou virar o jogo e acusou o ex-cunhado de ter empurrado Evandro, mas provas mostraram que o rapaz falava a verdade e ela era a culpada.

