Zaquieu vai virar peão em Pantanal? O que acontece na novela

Zaquieu vai virar peão na novela Pantanal. Na primeira versão da trama, o personagem enfrentou a homofobia e se empenhou para aprender o ofício. Ele também ficou muito próximo de Alcides, por quem desenvolveu uma paixão platônica. O mordomo de Mariana (Selma Egrei) deve seguir o mesmo rumo no remake.

Quem assiste o remake de Pantanal está acompanhando a saga de Zaquieu (João Alberto Pinheiro/Silvero Pereira) para se tornar um peão da fazenda de José Leôncio. O ex-mordomo ainda sofre com as piadinhas homofóbicas dos demais funcionários, mas desta vez está determinado a provar que pode sim se tornar um grande peão.

O mesmo ocorreu na primeira versão da novela, em 1990. No entanto, naquela época, o debate sobre homofobia não era amplamente difundido como hoje e o assunto não foi explorado como no remake. Por muitas vezes, Zaquieu teve que aguentar calado as falas preconceituosas.

Ao longo da trama, ele começou a aprender as funções dos peões que foram ensinadas por Alcides (Ângelo Antônio/Juliano Cazaré) e os dois construíram uma grande amizade. O ex-mordomo virou confidente do peão, que foge de Tenório (Antônio Petrin/Murilo Benício) após ele descobrir o caso do funcionário com Maria Bruaca (Ângela Leal/Isabel Teixeira).

Zaquieu também desenvolve uma paixão por Alcides, que não é correspondida. Ainda não se sabe se o amor platônico do carioca pelo pantaneiro será mantido no remake. Por enquanto, os dois são só amigos na versão adaptada por Bruno Luperi.

Em 1990, o peão permaneceu em terras pantaneiras até o final da trama e se tornou um peão de fato. Ele teve um papel importante durante a vingança de Alcides – nos capítulos finais da novela, o peão vai ao encontro de Tenório para se vingar pela carnificina no Sarandi e por ter tentado castrá-lo.

Quando o pai de Guta (Julia Dalavia) percebe a aproximação do ex-funcionário, imediatamente aponta sua arma para ele. Mas Zaquieu surge e distrai o crápula, que aponta sua arma para o mordomo e atira. Enquanto o vilão está distraído, Alcides enfia uma lança no corpo de seu algoz, que cai morto.

O que aconteceu com Zaqueu de Pantanal?

Em 1990, o personagem se chamou Zaqueu e foi interpretado pelo ator João Alberto Pinheiro. O personagem também fez sucesso na primeira versão da novela, mas infelizmente esse foi o primeiro e último trabalho do ator na televisão.

O primeiro intérprete de Zaqueu faleceu em 1992, aos 31 anos, vítima de uma meningite decorrente do vírus HIV, logo depois do sucesso da novela na TV Manchete. Antes de sua estreia na televisão, ele lançou alguns trabalhos musicais. João Alberto gravou um LP em 1988, chamado Luar do Amor, com faixas românticas. O destaque ficou para ‘Bole Bole, Mexe Mexe’.

O que acontece com Alcides em Pantanal?

Alcides não vai corresponder ao amor de Zaquieu, mas os dois vão permanecer amigos até o final da novela. Inclusive, o peão agradecerá pelo ex-mordomo ter ajudá-lo a matar Tenório e reconhecerá que sem o rapaz, não teria conseguido concluir sua vingança. “Então já posso morrer em paz”, responderá o personagem de Silvero Pereira.

Mas Zaquieu não morrerá na trama – ele será levado para um hospital em Campo Grande e sobreviverá ao tiro que levou de Tenório.

Já Alcides e Maria Bruaca vão embora juntos para o Pantanal, já que a dona de casa fica com as terras que eram de seu marido no Sarandi. Zaquieu fica triste com a partida do amigo, mas entende que os dois não ficariam juntos de qualquer forma.