Zayla flagra Nélio e Dolores em Nos Tempos do Imperador

Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) vão ser surpreendidos por Zayla (Heslaine Vieira) durante um momento de carinho em Nos Tempos do Imperador. Os dois já haviam levantado suspeitas de Tonico (Alexandre Nero), e agora vão precisar contornar a situação com a filha de Dom Olu (Rogério Brito). As informações são do Notícias da TV.

Nélio e Dolores em Nos Tempos do Imperador

Em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta-feira (3), Dolores aproveita que Zayla saiu para ir ao ateliê para ter um momento de intimidade com Nélio. Após a ida de Tonico para a guerra, o crápula ordenou que sua amante fosse morar residência do casal para ficar de olho na irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski).

Quando a costureira deixa a casa, Dolores e Nélio aproveitam para dançar valsa. “Não via a hora de você chegar! Ainda bem que a Zayla vai passar o dia inteiro no ateliê”, dirá a esposa de Tonico. Os dois, então, dançam juntos e pisam no pé um do outro, por serem desajeitados.

Quando Nélio vai se inclinar para beijar sua amada, Zayla vai chegar de surpresa e interromperá o momento dos dois. “O que vocês estavam fazendo?”, questionará a vilã, percebendo o clima íntimo entre eles.

“Estava passando noções básicas de… Dança de salão”, dirá o funcionário de Tonico. A resposta não convencerá a costureira: “Você, desajeitado até para andar, professor de dança?”

Zayla também irá notar que Dolores se arrumou e passou perfume para ter aulas com Nélio, o que deixará a mocinha nervosa.

Vilã junta as peças e descobre romance entre Nélio e Dolores

Após flagrar os pombinhos, Zayla irá ficar pensativa. Ela começará a se lembrar de outras situações em que viu Nélio e Dolores juntos e matará a charada: “Que inferno! Então era isso”.

Sozinha, ela começará a desvendar os mistérios dos dois. “Dolores e Nélio, quem diria…”, vai constatar a filha dos líderes da Pequena África.

Enquanto isso, Tonico luta na Guerra do Paraguai. Nélio aproveita a ausência do patrão para tentar encontrar algo que coloque o deputado na cadeia.