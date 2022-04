Zé Leôncio fica com quem? Fazendeiro chega com Madeleine ao Pantanal - Foto: Reprodução/Globo

Zé Leôncio fica com quem no fim da novela Pantanal

José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) vai se casar com Madeleine nos próximos capítulos da trama, mas em breve a relação já vai desandar. Enquanto isso, no interior de Mato Grosso do Sul, Filó continuará apaixonada pelo peão e não vai desistir de conquistá-lo. Zé Leôncio fica com quem no fim da novela Pantanal?

Contém spoiler!

Zé Leôncio fica com quem em Pantanal?

Apesar de se casar com Madeleine, Zé Leôncio fica com Filó até o dia em que sofre um infarto e morre. O casal irá oficializar a união apenas na segunda fase da novela.

Enquanto isso, o público acompanha a história de amor entre o peão e Madeleine. Zé foi ao Rio de Janeiro para cobrar uma dívida e antes de ir embora, foi levado a um dos restaurantes mais sofisticados da cidade por um taxista. É lá que ele conhece a patricinha e se apaixona instantaneamente – e ela por ela.

Os dois passam a noite juntos e emocionados, decidem se casar. Zé pede a mão da moça em casamento para Antero (Leopoldo Pacheco), que concede a benção. Os dois então se casam e ela se muda para o Pantanal com o marido.

No entanto, a loira não vai se adaptar ao estilo de vida no Pantanal e se sentirá sozinha devido às várias viagens de Zé. Ela então decide voltar para o Rio de Janeiro e leva o filho do casal, Jove, que na segunda fase será interpretado pelo ator Jesuíta Barbosa.

Depois da separação de Madeleine, mais adiante na trama, o homem do campo finalmente vai se entregar ao amor de Filó, que a o ama desde a primeira vez que o viu. Ela também vai revelar que Tadeu (José Loreto) é filho dele.

Final de Zé na novela tem morte e resolução de mistério

O fazendeiro Zé Leôncio viverá seus últimos dias do lado de Filó – a essa altura da trama, se o autor manter a versão original, Madeleine terá morrido em um acidente aéreo.

Entretanto, José Leôncio também morrerá no final da trama. O peão sentirá fortes dores no peito e terá um infarto. Durante as crises de dor, sua alma finalmente se reencontrará com a de seu pai Joventino (Irandhir Santos), desaparecido desde os capítulos iniciais.

Zé descobrirá que Joventino se transformou no Velho do Rio (Osmar Prado), um homem místico que tem o poder de se transformar na maior sucuri da região. Ele também é o guardião das belezas naturais do Pantanal e ajuda quem se perde por ali.

O desfecho dá mais um toque sobrenatural à trama. Durante o reencontro, o Velho do Rio diz que Zé agora deverá cuidar de seus filhos e netos, assim como ele fez todos esses anos.

