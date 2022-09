Zoinho Pantanal é cantor? Conheça o Thommy Schiavo de Pantanal

Um peão que tem chamado atenção na fazenda de José Leôncio, João Zoinho soltou a voz e impressionou em uma roda de viola em que cantou Filho Adotivo, de Sérgio Reis. O trabalho bem feito do ator Thommy Schiavo ao dar vida a canção ao lado dos músicos Guito (Tibério) e Gabriel Sater (Trindade), deixou até uma pulga atrás da orelha do público, que se pergunta se Zoinho Pantanal é cantor na vida real. Apesar de não ter carreira na música, o primeiro trabalho de Thommy Schiavo nas telinhas foi o de interpretar um dos cantores mais famosos do Brasil.

João Zoinho Pantanal é cantor ou só ator?

Se engana quem pensa que o ator que vive João Zoinho Pantanal é cantor na vida real. Apesar de impressionar com o vozeirão na novela, fora das telinhas ele é apenas ator. Mesmo assim, ele já se aventurou em outros papéis em que precisou se passar por cantor.

Em 2007, ele atuou pela primeira vez na televisão e apareceu em Por Toda Minha Vida, produção da TV Globo que misturava documentário e dramatização para contar a trajetória de músicos brasileiros. Na série, ele interpretou o músico Leandro, irmão do cantor Leonardo, que faleceu em 1998.

Natural de Presidente Prudente (SP), hoje Thommy Schiavo está com 37 anos de idade e além de Pantanal, já apareceu em outras novelas da TV Globo. Em seu segundo projeto nas telinhas, ele interpretou um bombeiro na novela Beleza Pura. Um ano depois, ele viveu Chico em Paraíso, segunda versão da novela de 1982 de Benedito Ruy Barbosa.

Depois, ele atuou em Escrito nas Estrelas (2010) e como Carne Seca em Cordel Encantado (2011). Em 2014, ele esteve na série A Teia, em 2015 trabalhou na novela Além do Tempo e agora em 2022 vive João Zoinho em Pantanal. E não foi um desafio para o ator se preparar para viver um peão no remake, já que ele cresceu no campo e tem experiência no assunto.

Até por isso, Thommy foi uma grande ajuda para o elenco durante as gravações do folhetim e ensinou alguns truques como apertar uma sela ou segurar uma rédea, a melhor postura e maneira de subir em um cavalo, entre outros. Ao site oficial da Globo, ele contou que ajudou atores como Alanis Guillen (Juma) e Jesuíta Barbosa (Jove) a treinarem e também Camila Morgado, que tinha trauma de cavalos.

Thommy Schiavo é casado?

Atualmente, Thommy Schiavo namora a maquiadora Angra Monaliza Aires Alves. Ela é assistente de caracterização da Rede Globo e também trabalha em Pantanal.

Segundo o perfil oficial de Angra do Linkedin e Facebook, ela está na emissora há mais de 5 anos e estudou no SENAC Rio e Universidade Anhembi Morumbi.

Quem foi João Zoinho em 1990?

O personagem de Thommy Schiavo foi criado para o remake de Pantanal da TV Globo pelo autor Bruno Luperi e não existia na versão de 1990 da Manchete.

Em entrevista ao UOL, em junho de 2022, o ator contou que quando foi convidado para a novela, os planos eram de que ele apareceria como um dos peões da primeira fase do folhetim. No entanto, ele acabou não entrando na trama e ficou apenas nos bastidores, ajudando na preparação dos atores.

Mais tarde, ele foi integrado ao elenco da segunda fase da novela e ficou com o personagem João Zoinho, criado para o remake. Foi decidido então que ele seria um peão pantaneiro que trabalha na fazenda de Zé Leôncio e é grande amigo de Tadeu porque o conhece há anos.

Na vida real, Thommy também é grande amigo de José Loreto, que interpreta Tadeu. Eles se conhecem há quase 20 anos, pois estudaram teatro juntos.

