Zuleica Pantanal 1990 e filhos: quem interpretou os personagens

Zuleica Pantanal 1990 e filhos foram interpretados por Rosamaria Murtinho, Tarcísio Filho, Ernesto Piccolo e Eduardo Cardoso. Um dos atores abandonou a carreira artística e deixou de atuar em novelas, enquanto os outros seguem aparecendo na televisão.

Zuleica Pantanal 1990 e filhos

Rosamaria Murtinho foi a atriz que interpretou Zuleica na primeira versão de Pantanal. Hoje, a atriz tem 86 anos de idade. A atriz trabalhou em novelas até 2019. Seu último trabalho na televisão foi em A Dona do Pedaço, folhetim de sucesso, no qual interpretou Linda. Com mais de 50 anos de carreira, a atriz esteve em dezenas de títulos da Globo e Manchete.

Na extinta emissora, participou de Pantanal (1990) e Kananga no Japão (1989). Já na emissora da família Marinho, marcou presença em títulos como Chocolate com Pimenta (2003), Sete Pecados (2007) e Amor à Vida (2013), para citar alguns. Em 2009, foi uma das participantes da Dança dos Famosos.

E casada com o ator Mauro Mendonça desde 1959 com quem tem três filhos, o diretor Mauro Mendonça Filho, o ator Rodrigo Mendonça e o músico JP Mendonça.

Neste ano, o papel ficou com Aline Borges, atriz de Verdades Secretas II (2021), Totalmente Demais (2015) e Pecado Mortal (2013)

Tarcísio Filho, o Marcelo

O primogênito de Zuleica, Marcelo, foi vivido pelo ator Tarcísio Filho, hoje com 57 anos. O famoso é fruto do casamento de Tarcísio Meira e Glória Menezes, e chama atenção pela semelhança com o pai. Seu último trabalho na televisão foi no ano passado, no seriado Passaporte para Liberdade (2021).

O artista segue carreira na televisão desde 1980 e também possui dezenas de novelas no currículo. Verão 90 (2019), Deus Salve o Rei (2018), Êta Mundo Bom! (2016) e Verdades Secretas (2015) são alguns dos mais recentes.

O ator é casado desde 2010 com a publicitária gaúcha Mocita Fagundes e não possui filhos. Tarcísio é padrasto dos três filhos de sua esposa, frutos de casamento anteriores dela.

Neste ano, Lucas Leto ficou com o papel. O ator apareceu anteriormente na novela Bom Sucesso, em 2019.

Ernesto Piccolo, o Renato

Ernesto Picolo foi quem interpretou Renato em Pantanal 1990. Hoje, aos 60 anos de idade, ele segue carreira artística. Seu último trabalho na televisão foi em 2019, quando esteve no seriado Detetives do Prédio Azul. Na Globo, participou de Beleza Pura (2008), Desejo Proibido (2008), Sob Nova Direção (2006), Alma Gêmea (2005), Malhação (2000), entre outros.

Também esteve em outras produções da Manchete, como Kananga do Japão (1989) e A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990).

O ator foi casado com a produtora Carolina Maia, com quem teve dois filhos, Carolina Piccolo e João Maia. Também já namorou a atriz Camila Morgado, entre 2010 e 2012.

Gabriel Santana foi quem ficou com o papel no remake. Ele é conhecido por ter atuado em Chiquititas (2013) e Malhação (2019).

Eduardo Cardoso, o Roberto

Eduardo Cardoso, que viveu Roberto em Pantanal 1990, abandonou a carreira artística há mais de 20 anos. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos onde trabalha como funcionário público numa empresa similar aos Correios no Brasil, é casado e pai de quatro filhos, de acordo com informações do jornal Extra.

“Vim para cá para tentar salvar um casamento, viver o sonho americano e fugir da violência do Rio. Tive uma arma apontada duas vezes na minha cabeça. Tinha minha carreira de ator no Brasil, mas resolvi mudar de país”, contou em entrevista ao veículo.

Em 2022, Cauê Campos é quem vive o personagem. Ele já esteve em Avenida Brasil (2012), Detetives do Prédio Azul (2012), Babilônia (2015), O Sétimo Guardião (2018) e mais.