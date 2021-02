Como assistir ao globo de ouro 2021 na TV ao vivo no domingo (28/02)

No domingo, dia 28 de fevereiro, a partir das 22 horas – horário de Brasília – será realizada uma das maiores premiações da televisão e cinema do mundo, o Globo de Ouro. A edição 78 do prêmio poderá ser acompanhada no Brasil pela televisão, com transmissão ao vivo. Veja como assistir ao Globo de Ouro 2021 ao vivo e grátis.

O evento dá o ponta pé inicial na temporada de prêmios de 2021. Além disso, é considerado por muitos como um “esquenta” para o Oscar. Veja também os filmes indicados e onde assisti-los.

Quando vai ser o Globo de Ouro 2021?

A premiação vai acontecer no próximo domingo, dia 28 de fevereiro, com horário marcado para às 22h, segundo hora de Brasília. Normalmente a premiação acontece em janeiro, mas com a pandemia da COVID-19, as datas foram adiadas para dar mais tempo para os cineastas terminarem seus trabalhos. Em junho de 2020, foi anunciado que o Oscar aconteceria apenas no dia 25 de abril, então, as outras premiações reagendaram suas datas também. O Globo de Ouro vai, inclusive, acontecer na data em que o Oscar inicialmente aconteceria.

Com o adiamento do prêmio, filmes como Judas e o Messias Negro de Shaka King e Malcolm & Marie de Sam Levinson entraram para a competição.

Como assistir ao Globo de Ouro 2021?

No Brasil, o prêmio pode ser assistido pela TNT, emissora oficial da premiação no país, a partir das 22h. Quem for assinante do canal também pode acompanhar o evento no serviço de streaming TNT Go. O pré-show do 78º Golden Globes será transmitido ao vivo no Twitter a partir das 20h do domingo (28). Confira o número do canal nas plataformas de TV a cabo e como assistir globo de ouro 2021:

Sky: 508

Claro TV: 558

OI TV: 548

Blu TV: 557

Vivo TV: 648

TVN: 433

Cabo Telecom: 820

Multiplay: 48

Além disso, está disponível um aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

Onde vai acontecer?

Desde 1961, o Globo de Ouro acontece no salão de baile do Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia. Este ano, a premiação também será sediada no local. Além disso, haverá outro palco para fazer as premiações, sediado no Rainbow Room, localizado no topo do Rockefeller Plaza, a sede da emissora NBC, em Nova York.

Também haverá outros participantes apresentarão alguns prêmios durante a noite. Contudo, por conta da pandemia, o evento deve ser virtual, sem a presença completa do público no salão.

Quem vai apresentar o prêmio?

As atrizes Tina Fey e Amy serão as anfitriãs da noite, pela quarta vez. Ambas são amigas e conhecidas pela química humorística. Já apresentaram o Globo de Ouro nos anos de 2013, 2014 e 2015 e levaram o público a gargalhar com suas piadas como apresentadoras.

Como vai ser a cerimonia esse ano?

O evento este ano será virtual e Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood pediu, em carta, que todos os indicados pratiquem o isolamento social e não se reúnam com os elencos para assistir à premiação. “Proteger a produção do Globo de Ouro 2021 é nosso objetivo mais importante”, diz o comunicado.

No ano passado, por exemplo, durante o Emmy, elenco e equipe de Schitt’s Creek acompanharam reunidos em Toronto a entrega de prêmios. Este ano, as regras estão mais restritas e isto não será permitido.

Em 2021, segundo pedido da carta, nenhum dos indicados deve comparecer ao local de cerimonia, pois devem ficar em casa, apenas na companhia daqueles que moram junto. A organização também pediu para que quem for apresentar os prêmios fizesse uma quarentena antes para maior segurança.