15 frases no Dia de Iemanjá para mostrar sua fé neste 2 de fevereiro

O 2 de fevereiro é dia de Iemanjá, orixá (divindade africana) feminino das religiões Candomblé e Umbanda, e, por isso, reunimos mensagens e 20 frase para mostrar a fé e devoção pela Rainha do Mar.

Na Igreja Católica, ela é sincretizada como Nossa Senhora do Navegantes, Nossa Senhora de Candeias, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade e Virgem Maria.

Aqui, separamos frases do Dia de Iemanjá para inspirar aqueles que tem fé. E lembre-se: há uma mãe lá do céu que cuida de você.

Frases de Iemanjá de força e proteção

1 – “Se você estiver comigo, não terei nada a temer, minha Mãe, porque, com seu amor, sei que vou superar todas as dificuldades.”

2 – “Que a Senhora esteja sempre ao meu lado e ao lado dos necessitados.”

3 – “O mar serenou quando ela pisou na areia/Quem samba na beira do mar é sereia" - Clara Nunes

4 – “Mãe, cubra-me com seu manto e faça-me ter coragem e serenidade para enfrentar os desafios da vida.”

5 – “Mãe, humildemente te peço, retire de mim o véu da tristeza e permita-me viver na luz do seu amor.”

6 – “Oguntê, Marabô/Caiala e Sobá/Oloxum, Ynaê/Janaina e Yemanjá/São rainhas do mar“ - Marisa Monte

7 – “Coloque a mão sobre seus filhos, minha mãe, aquecendo seus corações e dando-lhes serenidade e perseverança para seguir em frente”.

8 – “Querida Mãe, Nossa Senhora, ilumine meus passos e faça-me digno de sua amorosa proteção.”

9 – "Se você quiser amar, se você quiser amor, vem comigo a Salvador para ouvir lemanjá". - – BADEN POWELL & VINICIUS DE MORAES

10 – Iemanjá, Rainha do Mar, guie-me com suas bênçãos.

11 – Nas águas de Iemanjá, encontro paz e proteção.

12 – Nas marés da vida, confio na orientação de Iemanjá, minha guia celestial.

13 – Sob o manto azul de Iemanjá, encontro abrigo e serenidade.

14 – Iemanjá, protetora dos marinheiros, proteja-me nas tormentas da vida.

15 – Mãe das águas, Iemanjá, abençoa este caminho que percorro.

Oração de Iemanjá para o 2 de fevereiro

Divindade venerada no Candomblé e na Umbanda e considerada a protetora das águas, Iemanjá pode ser invocada em momentos difíceis. Aprenda a oração.

"Oh, mãe Iemanjá, Rainha do Mar,

Protetora das águas e dos pescadores,

Dona das ondas e das marés,

Eu venho a ti com humildade e devoção.

Nas tuas águas sagradas, mergulho meus pedidos,

Pedindo tua bênção e proteção.

Rainha soberana, guia-me pelos caminhos seguros,

Livra-me das tempestades e acalma as águas agitadas da minha vida.

Iemanjá, mãe amorosa, ouça minha prece,

Cubra-me com teu manto azul e branco,

Derrame tuas bênçãos sobre mim,

E permita-me navegar com segurança pelos mares da existência.

Com oferendas de flores e perfumes,

Agradeço por tua generosidade e amor,

E prometo honrar-te sempre com respeito e devoção.

Salve, mãe Iemanjá,

Rainha do Mar, abençoa-me hoje e sempre.

Axé!"

