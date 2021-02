Aprenda a oração de Iemanjá para abrir caminhos

Dia 2 de fevereiro é dia da Rainha do Mar. Considerada a grande mãe do oceano, a divindade é uma das divindades mais queridas da Umbanda e do Candomblé. Por isso, a oração de Iemanjá é uma das mais populares entre os brasileiros.

A “rainha do mar”, como é conhecida, protege os seus filhos e cuida de todos que pedem por sua ajuda. Por ter essa característica maternal, ganha a simpatia e o carinho de seus seguidores. No Brasil, ela também recebe os nomes: Inaé, Ísis, Janaína, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, Princesa do Mar, Rainha do Mar e Sereia do Mar.

Saúda-se Yemanjá gritando Odóia!! O QUE FAZ: protege de confusões e promove a harmonia na família.

Oração de Iemanjá

Óh soberana mãe das águas, venha a mim nesse momento de aflição, com minha fé e devoção ascendo esta vela, (acenda uma vela azul) para iluminar meus pedidos e caminhos. Ó mãe Iemanjá, assim como controla a força das águas, venha e ajude-me no que eu necessito, (fazer o pedido). Com seu manto azul perolado, cubra a minha vida de alegrias e todos aqueles que me estão ao redor e aos que pensam ser meus inimigos, esses mãe soberana, mude lhe os pensamentos para que tornem-se dignos e lhes tire o ódio do coração. Ajude a resolver o que me aflige e me acompanhe nesta jornada para que males não me alcancem. Óh soberana mãe Iemanja, desde já lhe agradeço, pois tenho fé que estarás comigo. Omio omiodo ya!

Prece para proteção

“Divina mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Oh, doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade (fazer o pedido). Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoyá!”

Quando pedir intercessão a Rainha do Mar?

Iemanjá é mãe protetora de todos os seus filhos e devotos. Ela é invocada para proteger os lares famílias, gestantes e crianças. É também a padroeira dos amores, sendo muito solicitada em casos de paixões conflituosas. Ela também é invocada para ajudar durante o parto pois é a representação da fertilidade em religiões afrobrasileiras.

Sem dúvidas, Iemanjá deve ser chamada para proteção e para abrir caminhos na vida.