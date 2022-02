Dia de Iemanjá 2022 hoje: 2 de fevereiro é dia de a Rainha do Mar

O dia 2 de fevereiro é especial para os baianos e religiosos porque nessa data é celebrado o Dia de Iemanjá, a Rainha do Mar. Atualmente, o Dia de Iemanjá é amplamente celebrado em todo o estado da Bahia e também por outros cantos do Brasil. Onde há mar, há pessoas fazendo oferendas e pedidos. Em 2022, apesar da pandemia, as homenagens devem continuar , porém de forma mais discreta.

Dia de Iemanjá em 2022

Para a umbanda e o candomblé, Iemanjá é um dos orixás que regem o ano de 2022. Isso significa que, segundo as previsões, este deve ser um ano de mudanças, promovendo a união familiar e principalmente as transformações internas. Iemanjá deve trazer ainda um pouco de conforto às pessoas que perderam familiares, com uma mensagem de esperança e amor.

Em 2021, a data foi celebrada na Praia do Rio Vermelho, principal local de celebrações à mãe de todos os orixás, sem a presença de público. Em 2022, o Dia de Iemanjá também terá comemorações mais discretas pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de Covid-19. Em Salvador, por exemplo, a Praia do Rio Vermelho será fechada para o público.

Quem é Iemanjá?

Reza a lenda que a data foi escolhida porque, no início dos anos 1920, pescadores de Salvador, na Bahia, decidiram fazer oferendas para Iemanjá no dia 2 de fevereiro. O objetivo era pedir mais fartura nas pescarias, já que ela é considerada a rainha de todas as águas e a mãe de todos os orixás e poderia resolver o problema dos pescadores. O pedido foi atendido e depois disso a data foi adotada como um dia especialmente dedicado a agradecer à Rainha do Mar.

Desde então, o dia 2 de fevereiro é considerado o Dia de Iemanjá. Todos os anos nesta data, devotos e simpatizantes fazem rituais de pedidos e oferendas à Rainha do Mar. Nas praias brasileiras, flores, comidas, perfumes e bebidas são entregues ao mar em pequenas embarcações. Além disso, velas e mais flores enfeitam as areias.

Os pedidos mais comuns são aqueles ligados à proteção, à maternidade e à família, estudos e trabalho e aspectos emocionais relacionados à autoestima, já que Iemanjá também é considerada vaidosa. No catolicismo, Iemanjá está associada à Nossa Senhora dos Navegantes.

A imagem da Rainha do Mar é representada por uma mulher branca com cabelos escuros e compridos, que usa um longo vestido azul e está sempre cercada pelas águas.

Oração Dia de Iemanjá 2022 para pedir proteção

“Minha Mãe, Rainha do Mar, leve para o fundo do mar todas as energias negativas, toda a inveja, todas as demandas e todas as dificuldades que estiverem em minha vida.

Leve para o fundo do mar todas as decepções e tristezas, me afaste das pessoas que não me desejam o bem, que possuem sentimentos contrários de Vós.

Traga do fundo do mar o axé, a paz, a harmonia, o amor, mantendo minha família unida e próspera.

Proteja a mim e aos meus, de todos aqueles que nos desejam mal, que nos desejam o pior, fazendo com que a sua maré os afaste de nossas vidas.

Que com suas águas salgadas, limpe o meu coração de todas as mágoas, fazendo com que o equilíbrio, a paz e alegrias sejam permanentes em minha vida.

Minha amada Mãe, Rainha do Mar a da Calunga Grande, traga a prosperidade, o bom trabalho e a abundância material. Que todos os meus esforços sejam recompensados por Vós. Odoyá, mãe!”