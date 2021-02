Dia de Iemanjá: aprenda rituais para esse dia especial

Dia 02/02 é o dia de Iemanjá, rainha das águas e um dos Orixás mais conhecidos no Brasil. Iemanjá está associada a Nossa Senhora da Conceição e a Nossa Senhora dos Navegantes. Ela cuida da vida familiar e ajuda seus filhos e tomarem seu caminhos. Além disso, ela protege as pessoas contra os perigos do mar.

Na umbanda, dia 2 de fevereiro é considerado dia de Iemanjá, esse Orixá que a maioria conhece. Afinal, milhões de brasileiros pulam 7 ondas para agradecer ou pedir algo para ela no final do ano.

Quem é Iemanjá?

A imagem de Iemanjá é representada por uma mulher de cabelos compridos e negros, com um vestido azul comprido sobre as águas, com flores a sua volta e uma coroa que pode ter uma estrela no centro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

É a deusa do mar e protetora das mães, representando a mãe que protege os filhos a qualquer custo. Por fim, também auxilia no equilibro, criatividade e autoestima. Ela adora cuidar de crianças e animais domésticos. Sendo assim, pode pedir que ela proteja seu animal ou filho.

Cor: Azul claro.

Azul claro. Oferendas: Manjar branco, champanhe branca, arroz doce, canjica crua, água do mar, perfume, fitas azuis e brancas, barco, talco, leque, coroa, braceletes, pulseiras, conchas.

Manjar branco, champanhe branca, arroz doce, canjica crua, água do mar, perfume, fitas azuis e brancas, barco, talco, leque, coroa, braceletes, pulseiras, conchas. Flores ou Ervas: Margarida, rosa branca, palma branca, orquídea, crisântemo branco e azul, flor de laranjeira, anis estrelado, azaleia, hortênsia, gerânio e malva branca.

Ritual do Dia de Iemanjá

Esse ano, o dia de Iemanjá cairá bem na transição entre a lua cheia e a lua minguante. Sendo assim, estaremos com as emoções à flor da pele e precisando eliminar o que não faz mais sentido.

Sendo assim, peça por tranquilidade, equilíbrio e muita proteção nesse dia com um banho e um ritual para Iemanjá. O ideal é que esse ritual seja feito com água do mar, contudo, se não for possível, faça com água potável.

Materiais:

Rosas brancas

Vela palito azul claro

Água do mar ou potável

Canjica crua

Como fazer:

Comece fervendo 2 litros de água, se você tiver água do mar é melhor; Deixe ferver, desligue o fogo e adicione as pétalas de rosa branca; Coloque um prato em cima para abafar e espere 15 minutos; Enfim, tome seu banho calmamente e após se secar, jogue o banho e Iemanjá da cabeça para baixo; Após isso, acenda a vela azul claro, deixe em um lugar alto da casa com um prato de canjica crua do lado; Faça a oração de Iemanjá pedindo muita tranquilidade e proteção; Por fim, após a vela queimar, descarte tudo na natureza, no jardim ou em um vaso.

Oração para Iemanjá

Minha protetora Iemanjá. Enfermeira dos que sofrem, consoladora dos aflitos, conselheira dos angustiados. Mãe de todos. Sendo assim, agradeço de tantas graças que nos concedes. Indigno-me de tua áurea luminosa. E rendo-te minha homenagem, rainha das águas. Que contribui caridade e amor entre todos os seus filhos. Eu te agradeço, senhora Mãe Yemanjá, por me atender nas horas em que recorro a teus poderes. Divinas graças te dou, Iemanjá. Pelas tuas radiações milagrosas, agradeço, dizendo obrigado por tua proteção constante que tens proporcionando por nossos irmãos que sofrem. Curvo-me diante de ti e rogo-te, continue dando proteção a teus devotos que dedicam amor profundo. Que tua áurea bendita continue protegendo e vibrando bondade. De paz e saúde sobre aqueles que te ajoelham suplicando aos seus pés. Dai-nos a tua proteção pura e conforto da alma. Suplico nesta mensagem porque creio em teu poder imenso. AMÉM

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Tarot Semanal 01/02: escolha uma carta e receba um conselho divino

+ Banho de cravo para prosperidade e proteção energética

+ Alinhar os sete chakras: saiba como fazer isso e o que cada um significa