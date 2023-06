21 frases sobre o meio ambiente para o dia 5 de junho de 2023

Todos os anos, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado globalmente em 5 de junho para incentivar ações, proteção e preservação do meio ambiente. Aqui estão as melhores frases para inspirar você sobre a data.

Frases sobre o meio ambiente 2023

“A maior ameaça ao nosso planeta é a crença de que outra pessoa o salvará.” — Robert Swan

“Se todo dia fosse o Dia da Terra, não estaríamos na bagunça em que estamos.” —Neil de Grasse Tyson

“Posso encontrar Deus na natureza, nos animais, nos pássaros e no meio ambiente.” -Pat Buckley

“Pássaros são indicadores do meio ambiente. Se eles estão com problemas, sabemos que logo estaremos com problemas.” -Roger Tory Peterson

“Só sinto raiva quando vejo desperdício. Quando vejo pessoas jogando fora coisas que poderíamos usar.” — Madre Teresa

“Um futuro vibrante, justo e regenerativo é possível – não quando milhares de pessoas fizerem o ativismo pela justiça climática perfeitamente, mas quando milhões de pessoas fizerem o melhor que puderem.”— Xiye Bastida

“Somos a primeira geração a sentir o impacto das mudanças climáticas e a última geração que pode fazer algo a respeito.” — Barack Obama

“Você não é Atlas carregando o mundo em seu ombro. É bom lembrar que o planeta está carregando você.”— Vandana Shiva

“Juntos podemos preservar a floresta, garantindo esse imenso tesouro para o futuro de todas essas crianças.” —Chico Mendes

“A terra alegra nossas palavras, respiração e passos tranquilos. Deixe cada respiração, cada palavra e cada passo deixar a mãe terra orgulhosa de nós.” -Amit Ray

“Se o ambiente estiver alegre, as pessoas vão rir e sua dor vai embora.” – Srinivas Mishra

“A terra é realmente a melhor arte.” -Andy Warhol

“Olhe profundamente para a natureza, e então você entenderá tudo melhor.” —Albert Einstein

“Para deixar o mundo melhor do que o encontrou, às vezes é preciso recolher o lixo dos outros.” — Bill Nye

“A compreensão do mundo natural e do que há nele é uma fonte não apenas de grande curiosidade, mas também de grande realização.” —David Attenborough

“E para a floresta eu vou, para perder minha mente e minha alma.” — John Muir

“Natureza não se apressa, contudo tudo é realizada.” — Lao Tzu

“O verdadeiro você é amoroso, alegre e livre. O verdadeiro você é como uma flor, como o vento, como o oceano, como o sol.” —Dom Miguel Ruiz

“É uma bênção ser da cor da terra; você sabe quantas vezes as flores me confundem com o lar? — rupi kaur

“Se você não consegue admirar a natureza, há algo de errado com você.” —Alex Trebek

“Vamos permitir que a natureza faça o que quer. Ela entende seu negócio melhor do que nós.” — Michel de Montaigne

Por que o dia 5 de junho celebra o meio ambiente?

Em 1972, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dois anos depois, a primeira celebração do dia aconteceu sob o lema ‘Only One Earth’.

Hoje, o dia mundial do meio ambiente é uma plataforma criada para aumentar a conscientização sobre os problemas enfrentados pelo meio ambiente. Isso inclui poluição, comércio ilegal de animais selvagens, segurança alimentar e consumo sustentável de recursos. Considere fazer parte desta celebração da natureza com estas citações inspiradoras do Dia Mundial do Meio Ambiente!

Anualmente, mais de 143 países em todo o mundo participam da conscientização da sociedade no Dia Mundial do Meio Ambiente.

