23 de abril: Dia de São Jorge é feriado no Brasil?

Para os católicos, o Dia de São Jorge é considerado uma data comemorativa importante no Brasil e em outros países, onde o santo também é reverenciado. Mas será que é feriado em todo o país? Nas próximas linhas, vamos esclarecer onde é feriado no dia de São Jorge, a história por trás dessa data e o motivo das tradicionais solturas de fogos de madrugada.

Onde é feriado no Dia de São Jorge?

No Brasil, o Dia de São Jorge é considerado feriado no estado do Rio de Janeiro, conforme a Lei Nº 5198, publicada em 05 de março de 2008. Além da esfera estadual, cidades fora do Rio de Janeiro também adotam feriado ou ponto facultativo em 23 de abril, como é o caso de Ilhéus, na Bahia, e São Jorge, no Rio Grande do Sul.

Em demais locais, é necessário verificar a legislação do município para saber se o Dia de São Jorge é feriado ou não. Neste ano, a data de 23 de abril cai em um domingo.

História do Dia de São Jorge

A narrativa cristã conta que São Jorge nasceu na Capadócia, região da atual Turquia, por volta do ano 280 d.C. Como afirmou Dayvid da Silva, professor de Teologia da PUC-SP, em entrevista ao jornal O Tempo, “não temos muitos registros históricos sobre a figura de São Jorge. Temos aquilo que nos foi passado pela tradição”.

E conta essa tradição que, por ser filho de um oficial do exército romano Jorge teria seguido os passos dele se tornado um soldado valente e destemido. Por fim, teria chegado ao posto de membro da guarda pessoal do imperador romano Diocleciano.

A história do santo narra um fato verdadeiramente histórico, como registrado por dois historiadores da Universidade de Harvard: Timothy D. Barnes em 1981, no livro “Constantine and Eusebius”; e Stephen Williams em 1997, no livro “Diocletian and the Roman Recovery”. Esse fato é que, no ano de 303 d.C., Diocleciano promulgou o primeiro édito de seu mandato que perseguia os cristãos, ordenando a destruição de igrejas e a proibição da reunião de fiéis para professar a crença cristã. A lenda de São Jorge conta, então, que o soldado decidiu proclamar sua fé e se opôs às ordens do imperador.

Diante desse desafio, Diocleciano teria tentando fazê-lo renunciar à fé cristã, mas São Jorge se manteve firme. Como resultado, ele teria sido torturado e, por fim, decapitado – segundo a tradição cristã, essa execução ocorreu em 23 de abril de 303 d.C. Algumas fontes apontam que esse assassinato teria acontecido em Israel, na cidade de Lida, onde os supostos restos mortais estão guardados até hoje. Já outras fontes cristãs afirmam que a cidade palco da decapitação foi Nicomédia, na Turquia.

Leia também: Salário mínimo 2023 vai para quanto em maio?

São Jorge é o santo protetor de que?

De acordo com a fé cristã e a tradição em diversas regiões do mundo, São Jorge é protetor contra inimigos e adversidades. Sua imagem como um guerreiro que vence o mal simboliza a força espiritual necessária para enfrentar e superar os desafios da vida.

São Jorge é o santo padroeiro de várias cidades ao redor do mundo, incluindo Barcelona (Espanha), Ferrara (Itália), Moscou (Rússia) e Beirute (Líbano). Nelas, é comum encontrar igrejas e monumentos dedicados a ele, além de festas e procissões em sua homenagem.

Ele também o santo padroeiro dos escoteiros em todo o mundo. A história de São Jorge e o dragão é frequentemente usada como uma metáfora para o bem vencendo o mal, um valor central do movimento escoteiro.

O santo também é reverenciado e celebrado como símbolo de proteção e força. Na Inglaterra, por exemplo, a bandeira de São Jorge, que consiste em uma cruz vermelha sobre um fundo branco, é um componente da bandeira do Reino Unido. Em Portugal, São Jorge é conhecido como São Jorge dos Cavaleiros e é padroeiro da Casa Real e do Exército Português.