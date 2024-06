53 frases de feliz Dia dos Namorados: mensagens para o dia 12 de junho

Dia do Amor no Brasil é comemorado nesta quarta-feira, 12 de junho, e é um bom momento para dedicar mensagens para quem você ama. Para quem não sabe o que dizer, te ajudamos com algumas frases.

Frases de Feliz Dia dos Namorados

- Feliz Dia dos namorados! Meu lugar favorito no mundo é perto de você.

- Você é meu raio de sol meu único raio de sol.

- Você pode segurar minha mão por um tempo, mas segura meu coração para sempre.

- Eu te amo mais do que café.

- Você me faz sentir como o emoji dos olhos do coração.

- As melhores coisas da vida são melhores com você.

- Sempre que sinto vontade de desistir, seu amor me faz continuar.

- Nunca acreditei em sorte até encontrar você.

- Eu te encontrei. Eu gostei de você. Eu te amo. Eu estou mantendo você.

- Mais um Dia dos Namorados passado com o amor da minha vida, e a muitos mais.

- Sempre que estou com você, onde quer que estejamos, estou em casa.

- Toda história de amor é linda, mas a nossa é a minha favorita.

- Você é único. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida.

- Eu me apaixonei por você por causa de todas as pequenas coisas que você nem percebe que está fazendo.

- Obrigado por me fazer rir e sorrir todos os dias desde o dia em que nos conhecemos.

- Como você e eu, algumas coisas simplesmente foram feitas para acontecer.

- Bons tempos. Tempos ruins. Tempos divertidos. Tempos difíceis. Não importa o que aconteça, você está sempre ao meu lado e eu amo viver isso contigo.

- Feliz nosso dia!

- Quem precisa de um dia dos namorados quando tenho um melhor amigo como você?

- Feliz Dia dos namorados! Só queria que você soubesse que você é tudo para mim, hoje e sempre.

Poemas para o Dia dos Namorados

Se você acha difícil expressar seus pensamentos em palavras, peça emprestada uma dessas citações românticas. Cada ditado do Dia dos Namorados traz uma mensagem do coração. Esses autores podem ajudá-lo a expressar seus sentimentos:

- “Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos me digas: eu te amo.” - Carlos Drummond de Andrade.

- “Amar se aprende amando” Carlos Drummond de Andrade.

- “Venha dormir comigo: não faremos amor, ele nos fará”, Julio Cortazar. Escritor argentino.

- "Talvez estejamos no mundo para procurar o amor, encontrá-lo e perdê-lo, uma e outra vez. A cada amor nascemos de novo e a cada amor que termina uma ferida se abre para nós. Estou cheio de cicatrizes de orgulho", Isabel Allende. Escritor chileno.

- “E para estar totalmente, completamente, absolutamente apaixonado, é preciso ter plena consciência de que também se é amado, que também se inspira amor”, Mario Benedetti. Escritor e poeta uruguaio.

- “Dizem que um homem não é homem até ouvir seu nome da boca de uma mulher”, Antonio Machado. Poeta espanhol.

- “O mais terrível de todos os sentimentos é a sensação de ter uma esperança morta”, Federico Garcia Lorca. Poeta e dramaturgo espanhol.

- “A única coisa que me dói na morte é que não é por amor”, Gabriel Garcia Márquez. Escritor e jornalista colombiano.

- “Rir com o outro é o maior sintoma do amor”, Carmen Martin Gaite. Romancista espanhol.

- “Para nos fazer amar, nunca devemos perguntar a quem nos ama: Estás feliz, mas dizer sempre: Como estou feliz”, Jacinto Benavente. Dramaturgo, diretor, roteirista e produtor de cinema espanhol.

- “Seus olhos são dois mágicos pensativos, duas esfinges que vivem nas sombras, dois enigmas belíssimos. Mas há algo ainda mais belo: sua boca”, Amado Nervo. Poeta, romancista e ensaísta mexicano.

- “O amor é tão curto e o esquecimento é tão longo”, Pablo Neruda. Poeta chileno.

- "Quando amamos, sempre nos esforçamos para nos tornarmos melhores do que somos. Quando nos esforçamos para nos tornarmos melhores do que somos, tudo ao nosso redor também se torna melhor." - Paulo Coelho, O Alquimista

- "Onde há amor há vida." - Gandhi

>> Dia dos namorados é feriado no Brasil