Dia dos namorados 2023 é feriado no Brasil?

No mês de junho, os brasileiros comemoram o Dia dos Namorados, que em 2023 cairá em uma segunda-feira. A data é uma das mais famosas do calendário do país, mas o 12 de junho é um feriado?

Quando vai ser o Dia dos Namorados 2023?

O Dia dos Namorado no Brasil comemorado em 12 de junho de cada ano, mas apesar de ser uma data amplamente comemorada, não é um feriado. Neste ano, a comemoração vai cair em uma segunda-feira. Dias antes, em 8 de junho, será celebrado o Corpus Christi - ponto facultativo em quase todo o Brasil.

A criação de um Dia dos Namorados especial no Brasil foi inspirada em 1948 por um publicitário chamado João Doria que tentava descobrir como melhorar as vendas de uma loja de roupas.

Doria se inspirou nas comemorações do Dia das Mães no Brasil e decidiu criar um dia especial para os namorados compartilharem presentes e trocarem juras de amor. A data escolhida foi - você adivinhou - 12 de junho, e o feriado foi batizado de Dia dos Namorados.

Com o passar do tempo, a essência das comemorações brasileiras na data oi se fundindo com as festividades religiosas do Dia de Santo Antônio, que é comemorado no dia seguinte, 13 de junho.

O Santo Antônio é uma figura muito importante na história do Brasil por sua habilidade de ajudar as pessoas a encontrar seus parceiros no amor, o que lhe valeu o apelido; “O Santo Casamenteiro.”

A ideia de Doria de criar um novo feriado para alavancar as vendas não só deu certo, como também criou um feriado que se tornou parte integrante dos relacionamentos no Brasil.

DATAS BRASILEIRAS DO DIA DOS NAMORADOS

2023 - 12 de junho | Segunda-feira

2024 - 12 de junho | Quarta-feira

2025 - 12 de junho | Quinta-feira

2026 - 12 de junho | Sexta-feira

2027 - 12 de junho | Sábado