Bem-vindo abril: 30 frases para saudar o mês de 2023

Abril é um mês de crescimento e renovação, trazendo-nos esperança e otimismo para dias melhores pela frente. Ao celebrarmos a beleza da mudança do mês, também podemos aprender com a sabedoria dos outros, por isso aqui estão algumas frases de abril e provérbios que refletem o espírito do período.

Que essas palavras o inspirem a aproveitar ao máximo as próximas semanas e aproveitar as maravilhas da primavera!

É nos altos e baixos que aprendemos a ser resilientes. É através da gratidão que valorizamos as coisas verdadeiramente importantes. Cada dia é diferente e bonito. Então aproveite ao máximo cada dia de abril!

Devemos também nos lembrar do Dia da Mentira, que certamente nos trará boas risadas.

Frases curtas para abril

Se você está procurando frases curtas para abril, esta seção é para você:

- Olá Abril! Surpreenda-me.

- Adeus março, olá abril.

- Olá, abril. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

- Adeus março, obrigado pelas memórias. Oi abril, estou ansioso para fazer novas.

- Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

- Olá, Abril! Seja bom para mim!

- Olá, Abril. Por favor, seja incrível!

- Mantenha a calma e olá, abril!

- Olá, Abril! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

- Dando as boas-vindas ao mês de abril

- Bem-vindo Abril! É bom te ver!

- Dando as boas-vindas a abril, um dia de cada vez

- Bem-vindo abril: agora vá fazer o que você faz de melhor

- Feliz por receber abril

RELACIONADO | frases inspiradoras sobre sucesso

Citações de motivação

“A rara beleza caprichosa de abril.” – Júlia Dorr

“Abril nos ensina que a mudança pode ser bonita.” – Desconhecido

“Se as chuvas de abril vierem em sua direção, elas trarão as flores que desabrocham em maio.” – Buddy de Silva

“Era um dia claro e frio de abril e os relógios marcavam treze horas.” – Jorge Orwell

“Abril se estilhaça como um palácio de gelo.” - Ruth Stone

“Abril é uma promessa que maio deve cumprir.” – Hal Borland

“Você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir que a primavera chegue.” – Pablo Neruda

“Oh, a adorável inconstância de um dia de abril!” – WH Gibson

“Lágrimas doces de abril / Mortas na bainha de maio.” – Alexandre Smith

“Abril bem vestido no calcanhar, De passos mancos do inverno.” – Willian Shakespeare

“Borboletas negras fazendo amor – lua de abril.” – Mike Garofalo

Se você gosta desta citação, confira nossa lista de citações de borboleta

Para ser maravilhoso e jovem, afinal. – Henrique James

“Abril, abril, ria teu riso de menina, e no momento seguinte, Chore tuas lágrimas de menina, abril.” – Angus Wilson

“O perfume tentador me transportou para uma praia de areia branca banhada por um mar azul-turquesa sob um sol tropical. Limão e coco foram os sabores de fuga que meus clientes de padaria precisavam em abril, época do imposto. – Judith Fertig

“É primavera de novo. A terra é como uma criança que sabe poemas de cor.” – Rainer Maria Rilke

RELACIONADO: frases de Paulo Freire