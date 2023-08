Bem-Vindo agosto: 70 frases do novo mês cheio de esperança

Embora enfrentar o desconhecido possa ser intimidador, é útil permanecer enraizado no otimismo e não desanimar! Um novo mês também significa que é hora de recomeçar, então, nesse momento, as frases de agosto de 2023 podem inspirar este período e alimentar a esperança.

Melhores frases de agosto para inspiração

Se você está procurando uma ótima citação sobre julho para se inspirar ou como uma forma de dar as boas-vindas ao mês de novo, deve encontrar o que está procurando.

1 - “Novo mês, novas intenções, novos objetivos, novo amor, nova luz e novos começos.” ― April Mae Monterrosa

2 - Um momento perfeito para MUDAR as coisas, lembrando-se sempre de manter os pés no chão” ― Charmaine J Forde

3 - “Cada momento é um novo começo.” - TS Eliot

4 - “Descobri que um recomeço é um processo. Um novo começo é uma jornada – uma jornada que requer um plano.” – Vivial Jokotade

5 - “Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” – Lao Tzu

6 - “Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” – Jorge Eliot

7 - “ Um novo mês marca um novo começo e um recomeço.” – Winifred Kal

8 - “Não importa o quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

9 - “Um brinde a um novo mês e outra chance para acertarmos.” – Oprah Winfrey

10 - “Nada no universo pode impedir você de deixar ir e começar de novo.” – Guy Finley

11 - "Nada é impossível para um coração disposto." – John Heywood

12 - “Desejo-lhe um lindo novo mês desde o primeiro dia deste mês até o último dia.” - JK Rowling

13 - “O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” - JP Morgan

14 - “Nada está predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar os portais que levam a novos começos.” -Ralph Blum

15 - “Deixe a partir deste mês seus dias se tornarem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

15 - “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final.” – Carl Bardo

16 “Todo dia é uma chance de recomeçar. Não se concentre nas falhas de ontem, comece hoje com pensamentos e expectativas positivas.” – Catherine Pulsifer

17 - "O otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança e confiança ." - Helen Keller

18 - "Você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir que a primavera chegue." — Pablo Neruda

19 - “Não penso em toda a miséria, mas na beleza que ainda resta.” — Anne Frank

20 - “Continue começando e falhando. Cada vez que você falhar, comece tudo de novo e ficará mais forte até atingir um objetivo - não aquele com o qual você começou, talvez, mas um que você ficará feliz em lembrar. – Anne Sullivan

21 - "O começo é a parte mais importante do trabalho." — Platão

22 - "Aprenda com o ontem, viva o hoje, espere pelo amanhã. O importante é não parar de questionar." - Albert Einstein

23 - "Pare por um momento para apreciar a beleza da natureza. Reserve um tempo para simplesmente respirar. E, acima de tudo, lembre-se de que não há erros na vida..." — Bob Ross

24 - "Se consegues sonhar consegues fazê-lo." —Walt Disney

25 - "Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje, mas faça o que fizer, você tem que seguir em frente." - Martin Luther King Júnior.

26 - "Eu não meço o sucesso de um homem pela altura que ele sobe, mas pelo quão alto ele salta quando atinge o fundo."

— George S. Patton

27 - "Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo." — Mahatma Ghandi

28 - "Um bom plano, executado violentamente agora, é melhor do que um plano perfeito na próxima semana." — George S. Patton

29 - “Um dos maiores arrependimentos da vida é ser o que os outros gostariam que você fosse, em vez de ser você mesmo.” ― Shannon L. Alder

30 - “Viva cada estação que passa: respire o ar, beba a bebida, prove a fruta.” - Henry David Thoreau

31 - “Não é de onde você veio. É para onde você está indo que conta.” - Ella Fitzgerald

32 - "Sempre faça o que você teme fazer." - Ralph Waldo Emerson

33 - "Onde quer que vá, vá com todo seu coração." – Confúcio

34 - “Viver sem esperança é deixar de viver.” — Fiódor Dostoiévski

35 - "Nunca desista. Espere apenas o melhor da vida e aja para obtê-lo." — Catherine Pulsifer

Mensagens curtas de frases de agosto

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no mês 8 de 2023.

36 - Olá agosto! Surpreenda-me.

37 - Adeus agosto, olá julho.

38 - Olá, agosto. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

39 - Adeus julho, obrigado pelas memórias. Oi agosto, estou ansioso para fazer novas.

40 - Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

41 - Olá, agosto! Seja bom para mim!

42 - Olá, agosto. Por favor, seja incrível!

43 - Mantenha a calma e olá agosto!

44 - Olá, agosto! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

45 - Sendo feliz e dando as boas-vindas ao mês de agosto

46 - Bem-vindo agosto! É bom te ver! Seja de paz

47 - Dando as boas-vindas a agosto, um dia de cada vez

48 - Bem-vindo agosto: agora vá fazer o que você faz de melhor

49 - Feliz por receber agosto. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

50 - “Respire a doçura que paira em agosto.”

51 - Adeus julho e um grande olá para agosto.”

52 - “Seja bem-vindo, agosto. Mas por favor: seja gentil e menos agitado. Não estou com humor para passar por muita emoção este mês.

53 - "Olá agosto! Seja um mês de paz e amor.”

54 - “É a natureza do mundo. Uma coisa permanece e outra se foi. Adeus julho e olá agosto.”

55 - “Olá, agosto e adeus julho. Um brinde a um mês emocionante, alegre, agradável, pacífico e abençoado.”

56 - Embora as despedidas sejam deprimentes, as saudações são sempre agradáveis. Portanto, dê as boas-vindas a agosto e diga adeus a julho, o adorável mês de celebrar a liberdade.

57 - Bem vindo agosto! Uma abundância de belos começos e bênçãos sem fim. Ei, você, leitor, que todos os seus sonhos se tornem realidade este mês.

58 - Entrar no 8º mês do ano significa que a próxima metade do ano é sua. Bem-vindo agosto apenas com vibrações positivas.

Citações Da Bíblia sobre Esperança em agosto

As seguintes citações de esperança foram extraídas diretamente das escrituras. Adicione-os às suas orações diárias ou a uma nova cruz na parede para lembrá-lo do poder da esperança.

59 - Jeremias 29:11 - "Pois eu conheço os planos que tenho para vocês", declara o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro".

60 - Coríntios 4:18 - "Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno."

61 - Romanos 12:12 - "Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e fiéis na oração."

62 - Romanos 15:4 - "Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para que, pela perseverança ensinada nas Escrituras e pelo encorajamento que elas fornecem, possamos ter esperança."

63 - Salmo 147 - "O Senhor se agrada daqueles que o temem, que colocam sua esperança em seu amor leal."

64 - Provérbios 23:18 - "Certamente há uma esperança futura para você, e sua esperança não será cortada."

65 - Salmo 16:9 - "Portanto, meu coração está alegre e minha língua exulta; meu corpo também descansará seguro."

66 - Jeremias 17:7 - "Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja confiança está nele."

67 - Romanos 15:13 - "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo."

68 - Salmo 62:5-6 - "Sim, minha alma, encontre descanso em Deus; minha esperança vem dele. Verdadeiramente ele é minha rocha e minha salvação; ele é minha fortaleza, não serei abalado."

69 - Timóteo 4:10 - “É por isso que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem”.

70 - Pedro 5:101 - "E o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos restaurará e vos tornará fortes, firmes e inabaláveis."

