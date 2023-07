Poderosa oração do Anjo da Guarda para filhos e netos

Quando não podemos protegê-los, os anjos da guarda de nossos filhos são uma ajuda poderosa contra danos.

Omundo é um lugar perigoso. Quando você deixa o conforto de sua casa, não há como saber o que pode acontecer com você ou seus filhos. Este tem sido o caso desde Adão e Eva e continuará a ser até que Jesus volte.

Aprenda a Oração do Anjo da guarda

Essa é oração é poderosa em momentos difíceis:

"Eu humildemente vos saúdo, ó fiéis amigos celestiais de meus filhos! Agradeço de coração por todo o amor e bondade que você mostra a eles. Em algum dia futuro, com agradecimentos mais dignos do que posso dar agora, retribuirei seu cuidado por eles e perante toda a corte celestial reconhecerei sua dívida com sua orientação e proteção. Continue a vigiá-los. Providencie todas as suas necessidades de corpo e alma. Ore, da mesma forma, por mim, por meu esposo e por toda minha família, para que um dia possamos todos nos alegrar em sua abençoada companhia.

Por que rezar?

Como declara o Catecismo da Igreja Católica : “Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por anjos e seu cuidado vigilante e intercessão” (CIC 336). Deus aponta para cada um de nós um anjo da guarda, cuja missão é guiar, guardar e proteger. Nem sempre os vemos ou sentimos a sua presença, mas a verdade é que eles estão lá, prontos e dispostos a vir em nosso auxílio.

Nós apenas temos que pedir.

Para os pais, é fácil esquecer que nossos filhos têm anjos da guarda e que podemos orar a eles (através da mediação de nosso próprio anjo da guarda) e invocar sua poderosa proteção sobre nossos filhos. Quando não podemos estar fisicamente com nossos filhos ou netos para protegê-los, é mais apropriado rezar para o anjo da guarda.

O que é o anjo da guarda?

Segundo a tradição cristã, cada um de nós tem um anjo da guarda, que nos acompanha desde o momento em que nascemos até o momento da nossa morte, e fica ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. A ideia de um espírito, de uma entidade sobrenatural que segue e supervisiona todo ser humano, já estava presente em outras religiões e na filosofia grega.

No Antigo Testamento, podemos ler que Deus está cercado por uma verdadeira corte de figuras celestiais que O adoram e realizam ações em Seu nome. Mesmo nesses livros antigos, há referências frequentes a anjos enviados por Deus como protetores de pessoas e indivíduos, bem como mensageiros.

No Evangelho, Jesus convida-nos a respeitar até os mais pequeninos e humildes, numa referência aos seus anjos, que lá do céu velam por eles e contemplam a face de Deus a cada momento.

O Anjo da Guarda, portanto, está ligado a todo aquele que vive na graça de Deus.

Versículos sobre o anjo da guarda

O que pode ser encontrado sobre os Anjos da Guarda na Bíblia? Os Anjos da Guarda são agentes divinos de Deus enviados para proteger e ajudar os humanos na Terra em tempos de necessidade. Eles são mencionados em toda a Bíblia, apoiando o povo de Deus. Descubra as passagens bíblicas mais notáveis ​​que discutem os Anjos da Guarda na Bíblia nesta coleção de versículos!

Êxodo 23:20-21: "Eis que envio um anjo à tua frente para te guardar no caminho e te conduzir ao lugar que preparei. 21 Preste atenção nele e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele; ele não vai perdoe sua rebelião, pois meu nome está nele.

Salmo 34:7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.

Atos 12:15: "Você está louca", disseram a ela. Quando ela continuou insistindo que era assim, eles disseram: "Deve ser o anjo dele."

Hebreus 1:14: Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?

Timóteo 3:16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça,

Coríntios 12:9: “A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.