Bem-Vindo janeiro de 2024: frases para um ano abençoado

Chegamos em 2024 e teremos que lidar com o desconhecido, mas um novo ano também significa que é hora de recomeçar. Então, nesse momento, as frases de janeiro de 2024 podem ser inspiradoras e alimentar a esperança de um ano novo. Seja bem-vindo!

Melhores frases de janeiro para inspiração

Como todas as novidades, o mês de janeiro traz consigo um sentimento especial. Uma oportunidade de estabelecer metas significativas mais uma vez e lutar para alcançá-las com energia renovada, janeiro é um mês importante para reflexão, resoluções e também para planejar o crescimento pessoal.

Janeiro é o momento perfeito para refletir sobre o ano que passou e definir intenções para o próximo ano.” – Oprah Winfrey

“Em janeiro, deixe de lado o velho; bem-vindo ao novo; e valorizar as possibilidades que temos pela frente.” – Ernie J Zelinski, A alegria de não trabalhar

“O início de janeiro marca um momento para deixar de lado os arrependimentos e aproveitar a oportunidade de consertar as coisas.” – Roy T. Bennett, A Luz no Coração (2018)

“Muita gente enlouquece em janeiro. Não tantos como em maio, é claro. Nem junho. Mas janeiro é o terceiro mês mais comum para a loucura.” –Karen Joy Fowler

“A magia dos novos começos é realmente a mais poderosa de todas.” –Josiyah Martin

Janeiro, o primeiro mês do ano. Um momento perfeito para começar tudo de novo. Mudando energias e abandonando velhos humores. Novos começos, novas atitudes.– Charmaine J Forde

Todo homem deveria nascer de novo no dia 1º de janeiro. Comece com uma página nova. -Henry Ward Beecher

Se Janeiro é o mês da mudança, Fevereiro é o mês da mudança duradoura. Janeiro é para sonhadores… Fevereiro é para realizadores. -Marc Pai

Dezembro é o abandono de todos os fracassos do ano passado e o recomeço em Janeiro, enquanto o tempo novamente persegue o seu rabo. -Stewart Stafford

“Janeiro é o limiar para novas possibilidades; ouse dar um passo à frente e abraçar o desconhecido.” – AD Posey, Poemas de um Insone

Frases curtas para começar o 2024

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no primeiro mês de 2024.

Felicidades para o Ano Novo! 🥂

Desejo a você bênçãos e prosperidade em 2024.

Que o seu 2024 seja repleto de alegria.

Um brinde a novos começos. Feliz Ano Novo! 🎊

O melhor está por vir. Feliz 2024!

Tenha um ano novo brilhante!

Um brinde ao que será em 2024!

Na mesma hora no próximo ano?

Desculpe, não recebi meu cartão de Natal a tempo!

Novas aventuras estão chegando. Feliz Ano Novo!

Abram caminho para 2024!

Eu disse isso há 365 dias, mas feliz Ano Novo!

Que o novo ano o abençoe com saúde, riqueza e felicidade.

Fora o velho, entre o novo! Feliz Ano Novo!

Esperamos que você aproveite ao máximo 2024!

Que o novo ano lhe traga paz, alegria e felicidade.

Desejo a você e aos seus saúde e prosperidade no ano novo.

Deixe seus sonhos voarem no ano novo!

"Feliz Ano Novo. Vamos torná-lo nosso."

Citações Da Bíblia sobre esperança no ano novo

Compartilhe essas promessas de esperança e novos começos com seus amigos e familiares. Além disso, use essas poderosas orações de Ano Novo para agradecer pelo ano que passou e aguardar as bênçãos do Ano Novo.

“'Pois eu conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro.'” - Jeremias 29:11

“Entrai pelas suas portas com ações de graças e pelos seus átrios com louvor; dai-lhe graças e louvai o seu nome.” - Salmo 100:4

“Por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois suas compaixões nunca falham. Eles são novos todas as manhãs; grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: ‘O Senhor é a minha porção; portanto, esperarei por ele.'” - Lamentações 3:22-24

“Você foi ensinado, no que diz respeito ao seu antigo modo de vida, a abandonar o seu antigo eu, que está sendo corrompido por seus desejos enganosos; ser renovado na atitude de suas mentes; e revestir-se do novo eu, criado para ser como Deus em verdadeira justiça e santidade”. - Efésios 4:22-24

“Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” - Filipenses 4:6

“Toda dádiva boa e perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras inconstantes.” - Tiago 1:17

Feliz 2024!