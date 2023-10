Bem-Vindo outubro: 83 frases para um mês de bençãos

O que você faz no início do novo mês? Motivando-se para novos começos? Planejando o próximo mês? Ou você ainda está desligado do passado? As frases e versículos da bíblia podem ajudar a dar boas-vindas ao mês de outubro de 2023.

Melhores frases de outubro para inspiração 2023

Se você está procurando uma ótima citação sobre outubro para se inspirar ou como uma forma de dar as boas-vindas ao mês de novo, deve encontrar o que está procurando.

“Novo mês, novas intenções, novos objetivos, novo amor, nova luz e novos começos.” - April Mae Monterrosa

“O INÍCIO DE UM NOVO MÊS. Um momento perfeito para MUDAR as coisas, lembrando sempre de manter os pés no chão” - Charmaine J Forde

“Cada momento é um novo começo.” - TS Eliot

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” – Lao Tsé

“Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” – George Eliot

“ Um novo mês marca um novo começo e um novo começo.” – Winifred Kal

“Não importa quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Felicidades por um novo mês e mais uma chance para acertarmos.” - Oprah Winfrey

“Nada no universo pode impedir você de deixar ir e começar de novo.” - Guy Finley

“Desejo a você um lindo mês novo, do primeiro dia deste mês até o último dia.” - JK Rowling

“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” - JP Morgan

“Nada está predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar as portas que levam a novos começos.” – Ralph Blum

“Que a partir deste mês seus dias se tornem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a partir de agora e fazer um novo final.” – Carl Bard

“Cada dia é uma chance de começar de novo. Não se concentre nos fracassos de ontem, comece hoje com pensamentos e expectativas positivas.” – Catherine Pulsifer

“Que este novo mês traga grandes milagres, novas aventuras, avanços incríveis, novas visões e maiores bênçãos para você e seus entes queridos.” – Rajesh Goyal

“Continue começando e falhando. Cada vez que você falhar, comece tudo de novo, e você ficará mais forte até atingir um propósito - talvez não aquele com o qual começou, mas um que você ficará feliz em lembrar. – Anne Sullivan

“O início é a parte mais importante do trabalho.” - Platão

“Aprenda com ontem, viva o hoje, espere pelo amanhã. O importante é não parar de questionar.” - Albert Einstein

"Pare por um momento para apreciar a beleza da natureza. Reserve um tempo para simplesmente respirar. E acima de tudo, lembre-se de que não existem erros na vida..." — Bob Ross

"Se consegues sonhar consegues fazê-lo." - Walt Disney

"Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje, mas faça o que fizer, você tem que seguir em frente." - Martin Luther King Júnior.

"Não meço o sucesso de um homem pelo quão alto ele sobe, mas pelo quão alto ele salta quando chega ao fundo." - George S. Patton

"Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo." - Mahatma Gandhi

“Um bom plano, executado com violência agora, é melhor do que um plano perfeito na próxima semana.” - George S. Patton

“Um dos maiores arrependimentos da vida é ser o que os outros gostariam que você fosse, em vez de ser você mesmo.” - Shannon L. Amieiro

“Eu sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E porque não posso fazer tudo, não me recusarei a fazer algo que posso fazer.” - Edward Everett Hale

“E ninguém nos ouvirá até que ouçamos a nós mesmos.” - Marianne Williamson

“Deixe que os outros determinem o seu valor e você já estará perdido, porque ninguém quer que as pessoas valham mais do que elas mesmas.” - Peter V. Brett

"Acredite em si mesmo! Tenha fé em suas habilidades! Sem uma confiança humilde, mas razoável, em seus próprios poderes, você não poderá ser bem sucedido ou feliz.” - Norman Vincent Peale

“Viva a vida como se ninguém estivesse olhando e expresse-se como se todos estivessem ouvindo.” - Nelson Mandela

“Você não pode se sentir positivo, mas pode escolher como agir e, se escolher certo, isso aumentará sua confiança.” - Julien Smith

“Quer você pense que pode ou não, você está certo.” - Henry Ford

“Você pode ter que travar uma batalha mais de uma vez para vencê-la.” – Margaret Thatcher

“Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento.” - Eleanor Roosevelt

“A vida não é encontrar a si mesmo. A vida é criar você mesmo.” – Lolly Daskal

“Muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos.” – Les Brown

“Se você tem um sonho, não fique aí sentado. Reúna coragem para acreditar que você pode ter sucesso e não deixe pedra sobre pedra para tornar isso realidade.”

“Por que deveríamos nos preocupar com o que os outros pensam de nós? Temos mais confiança nas opiniões deles do que nas nossas?” - Brigham Young

“'Conte suas bênçãos' é uma expressão tão comum que se tornou um bordão. No entanto, contém uma verdade e um significado poderosos: seja grato pelo que você tem – e pelo que você não tem.” – Robert W. Bly

“Não devemos medir o sucesso por contas bancárias cheias de dinheiro, mas sim por momentos cheios de alegria e gratidão. Perseguir sua paixão vigorosamente e incansavelmente lhe trará esses momentos.” – Dennis Houchin

“A prática da gratidão capacita, cura, inspira e promove o bem-estar sincero.” – Angeles Arrien

Mensagens curtas de frases de outubro

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no mês 8 de 2023.

Olá outubro! Surpreenda-me.

Adeus setembro, olá outubro.

Olá, outubro. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

Adeus setembro, obrigado pelas memórias. Oi outubro, estou ansioso para fazer novas.

Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

Olá, outubro! Seja bom para mim!

Olá, outubro. Por favor, seja incrível!

Mantenha a calma e olá outubro!

Olá, outubro! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

Sendo feliz e dando as boas-vindas ao mês de outubro

Bem-vindo outubro! É bom te ver! Seja de paz

Dando as boas-vindas a agosto, um dia de cada vez

Bem-vindo agosto: agora vá fazer o que você faz de melhor

Feliz por receber agosto. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

“Respire a doçura que paira em agosto.”

Adeus outubro e um grande olá para agosto.”

“Seja bem-vindo, outubro. Mas por favor: seja gentil e menos agitado. Não estou com humor para passar por muita emoção este mês.

"Olá outubro! Seja um mês de paz e amor.”

“É a natureza do mundo. Uma coisa permanece e outra se foi.”

“Olá, outubro. Um brinde a um mês emocionante, alegre, agradável, pacífico e abençoado.”

Bem vindo outubro! Uma abundância de belos começos e bênçãos sem fim. Ei, você, leitor, que todos os seus sonhos se tornem realidade este mês.

Entrar no 10º mês do ano significa que a próxima metade do ano é sua. Bem-vindo agosto apenas com vibrações positivas.

“Que este novo mês traga grandes milagres, novas visões e maiores bênçãos para você e seus entes queridos.” – Rajesh Goyal

“À medida que fechamos um capítulo, a caneta vai gradualmente enchendo de tinta, preparando-se para escrever o próximo.” - Mie Hansson

“Que, a partir deste mês, seus dias se tornem mais felizes, gratificantes e alegres.” – Rajesh Goyal

“A manhã chegará, não há escolha.” -Marty Rubin

“Não importa o que aconteça, a vida continua.” – Maya Angelou

“Sua história não é seu destino.” –Joice Meyer

“Não olhe para o passado com tristeza, olhe para o agora e torne-o bonito” – Mimi Novic

Citações Da Bíblia sobre Esperança em outubro

As seguintes citações de esperança foram extraídas diretamente das escrituras. Adicione-os às suas orações diárias ou a uma nova cruz na parede para lembrá-lo do poder da esperança.

Jeremias 29:11 - "Pois eu conheço os planos que tenho para vocês", declara o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro".

Coríntios 4:18 - "Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno."

Romanos 12:12 - "Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e fiéis na oração."

Romanos 15:4 - "Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para que, pela perseverança ensinada nas Escrituras e pelo encorajamento que elas fornecem, possamos ter esperança."

Salmo 147 - "O Senhor se agrada daqueles que o temem, que colocam sua esperança em seu amor leal."

Provérbios 23:18 - "Certamente há uma esperança futura para você, e sua esperança não será cortada."

Salmo 16:9 - "Portanto, meu coração está alegre e minha língua exulta; meu corpo também descansará seguro."

Jeremias 17:7 - "Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja confiança está nele."

Romanos 15:13 - "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo."

Salmo 62:5-6 - "Sim, minha alma, encontre descanso em Deus; minha esperança vem dele. Verdadeiramente ele é minha rocha e minha salvação; ele é minha fortaleza, não serei abalado."

Timóteo 4:10 - “É por isso que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem”.

Pedro 5:101 - "E o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos restaurará e vos tornará fortes, firmes e inabaláveis."

