Bem-Vindo setembro: 90 frases para um mês abençoado

Agosto chegou e reunimos as melhores frases de boas-vindas para o novo mês

Um novo mês também significa que é hora de recomeçar, então, nesse momento, as frases de setembro de 2023 podem inspirar este período. Por isso. reunimos um série de citações para entrar neste mês com as intenções certas, esperança renovada e fortes motivações.

Melhores frases de setembro para inspiração

A esperança é poderosa e nos inspira a fazer o impossível para seguir em frente em tempos difíceis. E a esperança pode assumir muitas formas e formas diferentes. Pode ser através da nossa música favorita, ou de um bom livro, ou mesmo através de frases. Então, se você está procurando um pouco de inspiração extra, você veio ao lugar certo.

“Novo mês, novas intenções, novos objetivos, novo amor, nova luz e novos começos.” ― April Mae Monterrosa

“A esperança está nos sonhos, na imaginação e na coragem daqueles que ousam transformar sonhos em realidade.” –Jonas Salk

“Cada momento é um novo começo.” - TS Eliot

“Descobri que um recomeço é um processo. Um novo começo é uma jornada – uma jornada que requer um plano.” – Vivial Jokotade

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” – Lao Tzu

“Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” – Jorge Eliot

“ Um novo mês marca um novo começo e um recomeço.” – Winifred Kal

“Não importa o quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Um brinde a um novo mês e outra chance para acertarmos.” – Oprah Winfrey

“Nada no universo pode impedir você de deixar ir e começar de novo.” – Guy Finley

“Viver sem esperança é deixar de viver.” – Fiódor Dostoiévski

“Desejo-lhe um lindo novo mês desde o primeiro dia deste mês até o último dia.” - JK Rowling

“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” - JP Morgan

“Nada está predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar os portais que levam a novos começos.” -Ralph Blum

“Deixe a partir deste mês seus dias se tornarem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final.” – Carl Bardo

"Se consegues sonhar consegues fazê-lo." —Walt Disney

"Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje, mas faça o que fizer, você tem que seguir em frente." - Martin Luther King Júnior.

“A esperança é companheira do poder e mãe do sucesso; pois quem tanto espera tem dentro de si o dom dos milagres.” –Samuel sorri

"Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo." — Mahatma Ghandi

"Um bom plano, executado violentamente agora, é melhor do que um plano perfeito na próxima semana." — George S. Patton

“Um dos maiores arrependimentos da vida é ser o que os outros gostariam que você fosse, em vez de ser você mesmo.” ― Shannon L. Alder

“Viva cada estação que passa: respire o ar, beba a bebida, prove a fruta.” - Henry David Thoreau

“Não é de onde você veio. É para onde você está indo que conta.” - Ella Fitzgerald

“Por todos esses lindos sinais, os dias de setembro chegaram. Com o melhor clima do verão e a melhor alegria do outono.”

-Helen Hunt Jackson

“Uma declaração positiva impulsiona a esperança em direção a um futuro melhor, fortalece a sua fé e a dos outros e promove a mudança.” –Jan Dargatz

Mensagens curtas de frases de setembro

- Olá setembro! Surpreenda-me.

- Adeus agosto, olá setembro.

- Olá, julho. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

- Oi setembro, estou ansioso para fazer novas.

- Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

- Olá, setembro! Seja bom para mim!

- Olá, setembro. Por favor, seja incrível!

- Mantenha a calma e olá setembro!

- Olá, setembro! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

- Sendo feliz e dando as boas-vindas ao mês de setembro

- Bem-vindo setembro! É bom te ver! Seja de paz

- Dando as boas-vindas a setembro, um dia de cada vez

- Bem-vindo setembro: agora vá fazer o que você faz de melhor

- Feliz por receber setembro. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

Citações Da Bíblia sobre Esperança em setembro

As seguintes citações de esperança foram extraídas diretamente das escrituras. Adicione-os às suas orações diárias ou a uma nova cruz na parede para lembrá-lo do poder da esperança em setembro.

1. Provérbios 3:5-6

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.”

2. Tiago 1:19-20

“Saibam disto, meus amados irmãos: que cada pessoa seja pronta para ouvir, lenta para falar, lenta para se irar; pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.”

3. Salmo 90:12

“Então, ensine-nos a contar nossos dias para que possamos obter um coração sábio.”

4. Eclesiastes 3:1

“Para tudo há um momento certo e um tempo para cada assunto debaixo do céu.”

5. Provérbios 16:9

“O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos.”

6. Romanos 12:2

“Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que, testando, vocês possam discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito.”

7. Isaías 40:31

“Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; eles correrão e não se cansarão; eles caminharão e não desfalecerão.”

8. Colossenses 3:23-24

“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor receberão a herança como recompensa. Você está servindo ao Senhor Cristo.”

9. Provérbios 19:21

“Muitos são os planos na mente de um homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá.”

10. Josué 1:9

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se assuste e não se assuste, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”.

Incentivando versículos bíblicos para os desafios de setembro

11. Isaías 41:10

“Não temas, pois estou contigo; não tenha medo, pois eu sou o seu Deus; Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra justa”.

12. Salmo 46:1

“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.”

13. Romanos 8:28

“E sabemos que para aqueles que amam a Deus todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito.”

14. 2 Coríntios 4:16-18

“Portanto, não desanimamos. Embora nosso eu exterior esteja definhando, nosso eu interior está sendo renovado dia após dia. Pois esta leve aflição momentânea está preparando para nós um peso eterno de glória além de toda comparação, à medida que olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas. Porque as coisas que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas.”

15. Filipenses 4:13

“Posso todas as coisas naquele que me fortalece.”

16. Salmo 121:1-2

“Elevo os olhos para as colinas. De onde vem minha ajuda? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.”

17. Mateus 11:28

“Vinde a mim, todos os que trabalham e estão oprimidos, e eu vos aliviarei.”

18. 1 Pedro 5:7

“Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você.”

19. Salmo 34:17

“Quando os justos clamam por socorro, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.”

20. Hebreus 13:5-6

“Mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro e fique contente com o que você tem, pois ele disse: 'Nunca te deixarei nem te desampararei.' Portanto, podemos dizer com confiança: 'O Senhor é o meu ajudador; não temerei; o que o homem pode fazer comigo?'”

21. Salmo 31:24

“Sejam fortes e tenham coragem em seu coração, todos vocês que esperam no Senhor!”

22. Isaías 40:31

“Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; eles correrão e não se cansarão; eles caminharão e não desfalecerão.”

23. Romanos 15:13

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que pelo poder do Espírito Santo vocês tenham esperança abundante.”

24. Salmo 42:11

“Por que você está abatida, ó minha alma, e por que você está perturbada dentro de mim? Esperança em Deus; pois voltarei a louvá-lo, minha salvação e meu Deus.

25. Isaías 41:13

“Pois eu, o Senhor teu Deus, seguro a tua mão direita; sou eu quem te digo: 'Não temas, sou eu quem te ajuda'”.

26. Jeremias 29:11

“Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança.”

27. Salmo 46:1-2

“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra ceda, ainda que as montanhas se movam para o coração do mar.”

28. Provérbios 3:5-6

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.”

29. Salmo 23:4

“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois você está comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.”

30. Filipenses 4:13

“Posso todas as coisas naquele que me fortalece.”

Versículos bíblicos inspiradores para guiá-lo em setembro

31. Salmo 119:105

“Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.”

32. Josué 1:9

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se assuste e não se assuste, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”.

33. Isaías 43:18-19

“Não te lembres das coisas passadas, nem consideres as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova; agora surge, você não percebe? Abrirei um caminho no deserto e rios no deserto”.

34. Provérbios 16:3

“Entregue seu trabalho ao Senhor, e seus planos serão estabelecidos.”

35. Filipenses 4:6-7

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.”

36. Jeremias 17:7-8

“Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que lança suas raízes junto ao riacho, e não teme quando chega o calor, pois suas folhas permanecem verdes, e não fica ansiosa no ano de seca, pois não deixa de dar frutos. .”

37. Romanos 12:12

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, sejam constantes na oração.”

38. Isaías 40:31

“Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; eles correrão e não se cansarão; eles caminharão e não desfalecerão.”

39. Salmo 37:5

“Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá.”

40. Provérbios 3:5-6

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.”

41. 2 Coríntios 13:5

“Examinem-se para ver se estão na fé. Testem-se. Ou vocês não percebem isso sobre vocês mesmos, que Jesus Cristo está em vocês? - a menos que vocês não consigam passar no teste!”

42. Salmo 139:23-24

“Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração! Experimente e conheça meus pensamentos! E veja se há algum caminho doloroso em mim e guie-me pelo caminho eterno!

43. Lamentações 3:40

“Vamos testar e examinar nossos caminhos e voltar para o Senhor!”

44. Gálatas 6:4

“Mas que cada um teste o seu próprio trabalho, e então a razão para se vangloriar estará somente em si mesmo e não no próximo.”

45. Tiago 1:23-25

“Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será semelhante a um homem que olha atentamente para o seu rosto natural num espelho. Pois ele olha para si mesmo e vai embora e imediatamente esquece como era. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera, não sendo um ouvinte que esquece, mas um executor que age, ele será abençoado em suas ações.”

46. ​​Provérbios 20:27

“O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todas as suas partes mais íntimas.”

47. 1 Coríntios 11:28

“Que a pessoa examine a si mesma, então, e assim coma do pão e beba do cálice.”

48. Salmo 26:2

“Prova-me, Senhor, e prova-me; teste meu coração e minha mente.”

49. 1 Pedro 4:17

“Pois já é hora de começar o julgamento pela casa de Deus; e se começar conosco, qual será o resultado para aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?”

50. Provérbios 27:19

“Assim como na água o rosto reflete o rosto, o coração do homem reflete o homem.”

