Bom dia Feliz Natal: 57 frases para Natal abençoado

É tempo de Natal novamente, a época da alegria, da paz e de boas novas. Vamos celebrar o nascimento de Cristo Rei com total entusiasmo e vigor enquanto reservamos um tempo para cumprimentar a família, amigos e entes queridos com votos, citações e orações inspiradoras de Bom Dia Feliz Natal.

Melhores frases de Feliz Natal

Se você está procurando uma ótima citação sobre o Natal para se inspirar ou como uma forma de dar felicitações neste 25 de dezembro, deve encontrar o que está procurando.

Aqui está uma temporada de amor, risos e momentos inesquecíveis. Feliz Natal!

Que o brilho das luzes de Natal e o amor da família e dos amigos iluminem suas festas de fim de ano.

Desejo a você um feriado repleto de bons momentos, ótima companhia e comida ainda melhor.

Que o seu Natal seja envolto em alegria e amarrado com amor!

As tradições natalinas podem mudar com o tempo, mas meu amor por você e sua família é eterno.

Que sua casa se encha da alegria e do amor que as festas de fim de ano trazem, e sua barriga com biscoitos de Natal!

Esperando que o seu Natal seja como um floco de neve perfeitamente trabalhado – único, lindo e que traz alegria a cada momento.

Que a beleza das festas de fim de ano seja um lembrete constante da bondade da vida.

Não preciso de presentes debaixo da árvore, desde que você esteja ao meu lado!

Que a alegria e a magia do Natal permaneçam com você durante todo o próximo ano.

No grande livro de histórias da vida, que as páginas do seu Natal sejam adornadas com histórias de amor, capítulos de alegria e sequências de sucesso.

Enviando vibrações festivas e alegria de Natal, porque esta época do ano é tão querida!

Desejo a você uma temporada repleta de açúcar, temperos e todas as coisas boas - uma receita para um Natal verdadeiramente mágico!

Que a sua temporada de férias seja repleta de momentos brilhantes, como enfeites em uma árvore festiva.

Nenhum presente de Natal se compara ao presente de ter você e sua família em minha vida!

Enviando-lhe votos calorosos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo pela frente.

Desejo a você um Natal que reacende o calor de lembranças queridas e crie novas para valorizar.

Os presentes vêm e vão, mas ter você na minha vida é um presente que guardarei para sempre!

Que seus dias sejam alegres, suas noites sejam iluminadas e seu Natal seja envolto em alegria!

Feliz Natal! Você está sempre na lista dos "legais" do meu livro.

Um brinde a um Natal festivo e fabuloso! Que o próximo ano lhe traga ainda mais motivos para sorrir.

As férias simplesmente não pareceriam completas sem você. Desejo-lhe uma época alegre e festiva!

Que todas as suas alegres esperanças e sonhos se tornem realidade neste Natal!

Amor e amizade são os ingredientes para um Natal muito feliz. Espero que você tenha um dia maravilhoso!

Todos os caminhos levam para casa no Natal, então nos veremos em breve. Muito amor.

Sua empresa é o melhor presente de Natal que uma mãe/filha/avó poderia pedir.

Seja alegre e brilhante nesta noite especial!

Saudações de temporada para nossa família favorita!

Esperando que você toque até o ano novo!

Um feliz Natal e um próspero ano novo, saiba que tenho muito carinho por você.

Não seria Natal se não entrássemos em contato e dissessemos que te amamos muito.

Todos os melhores votos de Natal para você e sua patroa.

Tenha um feliz Natal! Você merece sentar, relaxar e encher a barriga.

Hoje parece um bom dia para lembrar que sua presença em minha vida é uma grande bênção.Aqui está para você!

Feliz Natal para alguém que me faz sentir feliz e brilhante o ano todo! Tenha um lindo feriado.

Sua amizade é um presente – não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano. Feliz Natal para você!

Mensagens curtas de frases de Feliz Natal

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você neste Dia de Natal.

Uma das bagunças mais gloriosas do mundo é a bagunça criada na sala no dia de Natal. Não limpe muito rápido." — Andy Rooney

"Esta é a mensagem do Natal: nunca estamos sozinhos." —Taylor Caldwell

"Parece haver uma magia no próprio nome do Natal." -Charles Dickens

“Para as crianças, o Natal é antecipação. Para os adultos, o Natal é memória.” —

Eric Sevareid

“É fácil esquecer que a vida é o maior presente de todos.” —Karli Perrin

“Férias não são férias sem muita liberdade e diversão.” —Louisa May Alcott

“Quando nos lembramos do Natal passado, geralmente descobrimos que as coisas mais simples, e não as grandes

ocasiões, emitem o maior brilho de felicidade.” —Bob Hope

"Este é o Natal. A época da esperança perpétua." - Sozinho em casa

"Honrarei o Natal em meu coração e tentarei mantê-lo durante todo o ano." -Charles Dickens

"Nada parece tão ruim, muito difícil ou muito triste quando você tem uma árvore de Natal na sala." -Nora Roberts

“O Natal não é apenas uma época de alegria, mas de reflexão.” —Winston Churchill

“A melhor maneira de espalhar a alegria do Natal é cantar alto para que todos possam ouvir.” - Elfo

“Não acho que o Natal seja necessariamente sobre coisas. É sobre sermos bons uns com os outros.” —Carrie Fisher

“Um milagre de Natal é quando sua família não entra em uma única discussão o dia todo.” —Melanie White

"O Natal é fazer algo a mais por alguém." —Charles M. Schulz

"Natal, meu filho, é amor em ação." -Dale Evans Rogers

“O Natal funciona como cola, mantém-nos todos unidos.” -Rosie Thomas

"A paz na terra virá para ficar, Quando vivermos o Natal todos os dias." —Helen Steiner Arroz

“Que esta temporada encontre você entre aqueles que você ama, compartilhando as glórias gêmeas da generosidade e da gratidão.” —Oprah Winfrey

Citações Da Bíblia sobre Natal

Esses versículos bíblicos sobre o Natal também são uma maneira maravilhosa de compartilhar sua fé durante as festas. Escritas em um cartão de Natal, compartilhadas nas redes sociais ou adicionadas a um convite de festa, as Escrituras são uma forma poderosa de encorajar e inspirar.

Isaías 7:14 : "Portanto o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel."

Isaías 9:6 : “Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado; e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.”

Miquéias 5:2 : “Mas tu, ó Belém Efrata, que és muito pequena para estar entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que há de governar em Israel, cuja origem é desde os tempos antigos, desde os tempos antigos, desde os tempos antigos. tempos antigos."

Lucas 1:35 : "E o anjo lhe respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; portanto, o filho que vai nascer será chamado santo - o Filho de Deus."

Lucas 2:7 : “E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem”.

Lucas 2:11 : “Pois hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor.”

João 1:14 : “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”.

João 3:16 : “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

Lucas 2:10 : “E o anjo disse-lhes: 'Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos.'”

Tito 3:4-6 : "Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, apareceram, ele nos salvou, não por causa de coisas justas que havíamos feito, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos salvou através da lavagem do renascimento e da renovação por o Espírito Santo, que ele derramou generosamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador”.

Lucas 2:20 : “Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que ouviram e viram, que eram exatamente como lhes haviam sido contadas”.

Tiago 1:17 : “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra devido à mudança.”

1 Pedro 1:8-9 : "Embora você não o tenha visto, você o ama. Embora você não o veja agora, você acredita nele e se alegra com uma alegria inexprimível e cheia de glória, obtendo o resultado de sua fé , a salvação de suas almas."

Feliz Natal a todos!

