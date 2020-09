Eleições São Paulo 2020: Russomanno lidera pesquisa Ibope

A primeira pesquisa Ibope realizada desde a confirmação dos candidatos à eleição na cidade de São Paulo mostra Celso Russomanno (Republicanos) como líder entre os concorrentes com 24% das intenções de voto, seguido do atual prefeito Bruno Covas (PSDB), que pontuou 18%.

A terceira colocação na pesquisa está bolada com Guilherme Boulos (PSOL) que tem 8% das intenções e Márcio França (PSB), com 6%. Isso porque a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos para mais ou para menos.

A pesquisa sobre as eleições São Paulo 2020 foi realizada entre os dias 14 e 20 de setembro e ouviu 1.001 pessoas. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-04089/2020.

Joice Hasselmann (PSL) e Arthur “Mamãe Falei” do Val (Patriota) com apenas 2%. Andrea Matarazzo (PSD) e Filipe Sabará (Novo), ambos concorrendo à prefeitura pela primeira vez, marcaram 1%. O PT, que concorre com Jilmar Tatto, também aparece com 1% das intenções de voto, bem como os candidatos Marina Helou (Rede), Levy Fidelix (PRTB) e Vera Lucia (PSTU).

Quem são os mais rejeitados?

Os eleitores foram questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum. Russomanno e Covas também lideram: o atual prefeito surge com 30%, enquanto o deputado aparece com 24%. Enquanto Boulos tem 13% de rejeição, e Márcio França, 10%.

