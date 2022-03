Festival de inverno Bahia 2022: atrações e datas

Entre os dias 26 e 28 de agosto, irá ocorrer o Festival de Inverno Bahia (FIB) 2022, na cidade de Vitória da Conquista. O primeiro lote de ingressos ficará aberto até sábado, dia 19, e o segundo começará a ser vendido a partir do dia 20 de março. O evento teve sua realização paralisada por dois anos por conta da pandemia, mas a edição de 2022 vai contar com 12 artistas no palco principal. Confira abaixo as atrações que já foram anunciadas para o Festival de Inverno Bahia 2022:

Dilsinho – Atrações Festival de Inverno Bahia 2022

Dilson Scher Neto, mais conhecido como Dilsinho, é um dos grandes nomes do samba e pagode da atualidade. Em 2021, lançou o álbum Garrafas e Bocas, que conta com as faixas Porre, Vizinha e Prisioneiro. E, no início de 2022, revelou o projeto Juntos, em parceria com o Sorriso Maroto, que irá contar com um novo disco e uma turnê em conjunto.

Elba Ramalho e Fagner

Os dois grandes nomes da música brasileira irão se juntar no festival para homenagear Luiz Gonzaga, com seu álbum Festa, lançado em 2021. O disco, fruto da parceria entre os dois artistas, contém 13 músicas compostas pelo Rei do Baião e irá dar início ao festival, na abertura do dia 26.

Maria Bethânia

Estreando no evento, Maria Bethânia fará sua primeira aparição em um Festival durante o período da pandemia. Na ocasião, a cantora, que já acumula 56 anos de carreira, irá cantar músicas do seu álbum mais recente, Noturno, além de seus grandes sucessos, como Reconvexo e Olhos nos olhos.

Os Paralamas do Sucesso – Atrações Festival de Inverno Bahia 2022

A banda composta por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone irá integrar o segundo dia do festival, com a sua turnê Paralamas Clássicos. Para o evento, o grupo selecionou faixas que contemplam as quase quatro décadas de carreira, iniciando pelo disco de estreia, Cinema Mudo, até o mais recente, Sinais do Sim.

Harmonia do Samba

O grupo de pagode baiano acumula 26 anos de carreira e uma legião de admiradores. Comandada por Xanddy, a banda já foi indicada ao Grammy Latino e soma, em média, 120 shows por ano no Brasil e no exterior, mais de quatro milhões de discos vendidos e, pelo menos, uma turnê internacional por ano.

Alok

O sucesso de Alok já ultrapassa o território nacional. Ele foi eleito o quarto melhor DJ do mundo pela revista DJ Mag, e é o artista brasileiro mais ouvido mundialmente. Reunindo diferentes tipos de público a partir de suas parcerias musicais, Alok se tornou um dos ícones da cena eletrônica do Brasil e também possui uma grande influência digital por meio de suas redes sociais.

Iza – Atrações Festival de Inverno Bahia 2022

Considerada a celebridade brasileira mais influente de 2021, pela pesquisa Most Influential Celebrities, Iza acumula músicas de sucesso, como Gueto, Dona de Mim e Meu Talismã. Além disso, a cantora também possui parcerias internacionais, com as faixas Evapora, em parceria com Ciara e Major Lazer, e Let Me Be The One, com o rapper norte-americano Maejor.

Trio da Huanna

No último dia do festival, o grupo composto por Luizinho, Neto e Lúcio vão estar em clima de comemoração dos seus 18 anos de carreira. Como repertório de sua apresentação, vão estar as consagradas faixas Mil e um motivos, Só Papai, Gordinho, Proibido Amor, Arrochadeira de Maluco e Fuleragem.

