Confira as datas comemorativas de fevereiro em 2022

Definido pelo calendário cristão, o Carnaval não tem data fixa, mas normalmente cai em fevereiro, que, apesar de ser o menor mês do ano, é recheado de datas para celebrar. Entre as datas comemorativas de fevereiro de 2022, estão o Dia de Iemanjá, o Dia Mundial contra o Câncer e o Dia da Amizade. Confira o calendário.

Quais são as datas comemorativas em fevereiro de 2022?

Embora seja o menor mês do ano, fevereiro conta com muitas datas comemorativas. Em 2022, no entanto, o Carnaval será em março, ao contrário do que geralmente ocorre. Mas a celebração da folia começa ainda neste mês. Isso porque a terça-feira de Carnaval será no primeiro dia de março.

Algumas datas relevantes são celebradas neste mês, como o Dia de Iemanjá (2), por exemplo, que é amplamente comemorado por todos os cantos do país. Também merece destaque o Dia Mundial contra o Câncer (4), instituído pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) para promover a conscientização a respeito da doença e o Dia da Amizade (14), que também é o Dia de São Valentim.

O calendário de datas comemorativas de fevereiro de 2022, portanto, será assim:

1º de fevereiro: Dia do Publicitário

2 de fevereiro: Dia do Agente Fiscal e Dia de Iemanjá

4 de fevereiro: Dia Mundial contra o Câncer

5 de fevereiro: Dia do Datiloscopista

6 de fevereiro: Dia do Agente de Defesa Ambiental e Dia da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina

7 de fevereiro: Dia do Gráfico

10 de fevereiro: Dia do Atleta Profissional

11 de fevereiro: Dia do Zelador e Dia Mundial do Enfermo

12 de fevereiro: Dia de Darwin

13 de fevereiro: Dia Mundial do Rádio

14 de fevereiro: Dia Internacional da Doação de Livros, Dia da Amizade e Dia de São Valentim

15 de fevereiro: Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância

16 de fevereiro: Dia do Repórter

18 de fevereiro: Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo

19 de fevereiro: Dia do Esportista

20 de fevereiro: Dia Mundial da Justiça Social

21 de fevereiro: Dia da Conquista do Monte Castelo

22 de fevereiro: Dia do Auxiliar de Serviços Gerais

24 de fevereiro: Dia da Promulgação da 1ª Constituição Republicana

26 de fevereiro: Dia do Comediante

27 de fevereiro: Dia Nacional do Livro Didático

Tem feriado em fevereiro de 2022?

No calendário nacional, nenhum feriado está previsto entre as datas comemorativas de fevereiro em 2022. Mas estados e municípios podem ter feriados nos calendários locais, já que isso é definido pelos governos e prefeituras.

O Carnaval, que na verdade não é feriado, será somente no dia 1º de março. Mas o dia 28 de fevereiro, segunda-feira, também é considerado um ponto facultativo, ou seja, as empresas têm autonomia para dispensar seus trabalhadores ou não.

Por que o mês de fevereiro tem 28 dias em 2022?

O calendário gregoriano, usado no Brasil e na maioria dos países do mundo, foi criado em 1582 e é baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. À época, os astrônomos observaram as fases da Lua: nova, crescente, cheia e minguante. O ciclo completo dura 29,5 dias e, assim, foi criado o mês solar.

Atualmente, o modelo utilizado distribui 365 dias em 12 meses. Quatro meses têm 30 dias, sete meses têm 31 dias e fevereiro, a exceção, tem apenas 28. Isso porque, quando da criação do calendário gregoriano, o mês era considerado um mau agouro e, por isso, ficou menor que os outros. Nos anos bissextos, fevereiro tem 29 dias, o que faz com que o ano tenha 366. Em 2022, fevereiro terá 28 dias.

Quando é o Carnaval em 2022?

Em 2022, o Carnaval cairá no dia 1º de março. No entanto, em algumas regiões do país, onde a data é considerada feriado, os brasileiros poderão emendar entre a sexta-feira, 25 de fevereiro, e a terça, 1º de março.

Muitas cidades proibiram os blocos de rua e cancelaram os desfiles das escolas de samba, devido ao aumento significativo de casos de Covid-19 neste início de ano. No entanto, o calendário não muda e, por isso, feriados e pontos facultativos devem ser mantidos.