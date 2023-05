Dia 15 de maio é feriado no Brasil?

No total, existem nove feriados nacionais no Brasil. - Foto: Freepik/Reprodução

O quinto mês do ano é repleto de datas comemorativas, como o Dia das Mães, mas o dia 15 de maio é feriado? Veja o que se comemora nesta segunda-feira no Brasil.

Dia 15 de maio é feriado?

Apesar de ser uma data com significado, o 15 de maio não é feriado nacional Brasil. Neste dia, celebra-se o Dia Internacional da Família, Dia do Gerente Bancário e Dia do assistente social. Além disso, é comemorada a fundação da cidade de Quixeré, Ceará, e é a data da emancipação do município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Nestes dois municípios, é feriado nesta segunda-feira.

Portanto, o dia quinze não é feirado em todo Brasil, apenas nestas duas cidades.

+ Quando é o próximo feriado em SP em 2023?

Dia do assistente social, dia 15 de maio

O Dia do assistente social foi criado tem como base a data do Decreto do Conselho de Ministros n.º 994, de 15 de maio de 1962, o qual regulamenta a Lei nº 3.252, de 27 de agosto de 1957, que trata da profissão de Assistente Social.

Dia da Família, dia 15 de maio

O Dia Internacional da Família foi instituído pelas Nações Unidas em 1993 para aumentar a conscientização sobre a importância das famílias e promover o papel das famílias na sociedade. O dia é comemorado todos os anos em 15 de maio e serve como uma oportunidade para celebrar o vínculo único e o amor que as famílias compartilham. Ao longo dos anos, o dia se tornou uma plataforma para abordar questões que afetam as famílias, como pobreza, desigualdade e exclusão social.

Dia do Gerente Bancário, dia 15 de maio

A data celebra e homenageia o gerente bancário, função que garante o bom funcionamento de uma agência, orientando clientes e funcionários . Os gerentes do banco são bem versados ​​nas várias necessidades das operações da agência e podem orientar os funcionários do banco e os clientes nas operações bancárias diárias.

Diferença entre feriado e ponto facultativo

Um feriado é uma data comemorativa ou religiosa reconhecida por lei, na qual as atividades comerciais, escolares e dispensadas são suspensas. Em outras palavras, é um dia oficialmente reconhecido em que as pessoas têm o direito de não trabalhar ou estudar.

Já um ponto facultativo é um dia em que as atividades regulares são obrigatórias, ou seja, cabe ao empregador ou instituição de ensino decidir se abre ou não. Geralmente, os pontos facultativos são declarados em datas próximas aos feriados, com o objetivo de prolongar o período de descanso. No entanto, é importante ressaltar que o ponto facultativo não é um feriado oficial e não é reconhecido por lei, o que significa que as empresas e escolas podem escolher se conceder ou não uma folga.

Enquanto os feriados são dias de descanso garantidos por lei, os pontos facultativos são dias em que empresas ou escolas têm a opção de permitir que funcionários ou alunos não compareçam ao trabalho ou aula.