São João: Dia 24 de junho é feriado nacional 2022?

Dia 24 de junho é feriado nacional 2022? Para quem costuma ver o funcionamento do comércio e até mesmo de órgãos públicos alterado durante a data, é comum que surja o questionamento. Celebrado no dia 24 de junho, o Dia de São João dá sequências aos festejos juninos que marcam este mês. Seguindo a tradição, alguns brasileiros se reúnem para comer pratos típicos feitos de milho ou dançar quadrilha durante a data.

Dia 24 de junho é feriado nacional 2022? Nordeste adere ao ponto facultativo

O calendário oficial brasileiro não estabelece que o dia 24 de junho é feriado nacional 2022. Apesar da tradição da celebração, a data não está inclusa na lista de feriados ou pontos facultativos. Apesar disso, nos locais onde a comemoração tem maior força, como os municípios de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, o dia é marcado por um feriado municipal.

Na região Nordeste também é comum que os órgãos privados paralisem suas atividades na data. Para tal, o ponto facultativo de Corpus Christi é transferido para o dia 24 de junho nas cidades onde a data não é feriado. Mas, quando o dia 24 já consta na lista de feriados ou ponto facultativo do município, a celebração de Corpus Christi é transferida para o dia 23, garantindo assim dois dias de folga para os trabalhadores e estudantes.

Em outros locais, o calendário oficial já prevê o feriado no dia 24 de junho e o ponto facultativo no dia 23. É o caso de algumas capitais nordestinas como Recife, Salvador e Aracaju, por exemplo.

Dia de São João

No dia 24 de junho, as celebrações relembram o nascimento de João Batista. Considerado um profeta, Batista ganhou esse nome após adquirir o hábito de batizar os recém convertidos ao cristianismo no Rio Jordão. A vida do santo, que era filho de Isabel, uma das primas de Maria mãe de Jesus, foi considerada um milagre. De acordo com o cristianismo, Isabel era uma mulher estéril.

João ganhou esse nome antes mesmo de nascer depois que o anjo Gabriel anunciou sua chegada para seu pai, Zacarias, e informou o nome com qual a criança deveria ser batizada. Após se tornar adulto, João morou nas proximidades do deserto da Galileia e costumava pregar para pessoas que estavam de passagem pelo Rio Jordão.

Assim como Jesus, o homem que era considerado um profeta reuniu alguns seguidores que o acompanhavam em suas pregações. Segundo a literatura bíblica, João Batista foi responsável pelo batismo de Jesus Cristo. Além disso, ele também foi uma das pessoas que anunciou que Jesus seria o filho enviado por Deus para a Terra.

Festas Juninas

Para celebrar o Dia de São João, é comum que as famílias acendam fogueiras na porta de casa. A tradição relembra uma fala de Isabel para Maria. Antes do nascimento de João, a mãe de Cristo perguntou a prima como teria conhecimento sobre a chegada do bebê. Na ocasião, Isabel teria respondido que acenderia uma fogueira para avisar do acontecimento.

Por isso, as festas juninas são marcadas pela montagem e queima das fogueiras, não só no Dia de São João, mas também no Dia de Santo Antônio, celebrado em 11 de junho, e no dia de São Pedro, que acontece em 29 de junho. Outras tradições que marcam os festejos do mês são os festivais de quadrilha junina, solta de fogos, preparo de comidas típicas feitas com milho, além do uso de roupas xadrez.

Confira os próximos feriados e pontos facultativos no Brasil:

Para quem não mora em um dos locais do Brasil em que o Dia de São João é feriado ou ponto facultativo, é possível começar a se programar para a próxima folga prevista no calendário nacional brasileiro. Neste ano, o país ainda contará com cinco feriados além de um ponto facultativo. Veja a lista:

7 de setembro – Independência do Brasil;

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida;

28 de outubro – Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro – Finados;

15 de novembro – Proclamação da República;

25 de dezembro – Natal.

