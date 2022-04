Dia do jornalista: 10 frases para celebrar a profissão

No Brasil, o dia 7 de abril é marcado como o dia do jornalista. A data homenageia o trabalho dos profissionais da comunicação midiática, responsáveis por ser a ponte entre a informação e o resto da sociedade. O jornalista é quem apura os fatos de acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais, para comunicá-los pelo rádio, televisão, internet ou jornais impressos. Nesse dia do jornalista, veja 10 frases sobre a profissão para comemorar essa data tão importante.

Dia do jornalista: frases sobre a profissão

O dia 7 de abril é um momento especial para reconhecer os profissionais que trabalham sempre para informar a sociedade. Neste dia do jornalista, veja 10 frases que destacam a importância da profissão:

1. “Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade.” – George Orwell

2. “O Jornalismo é o dedo indicador da humanidade.” – Victor Hugo

3. “A ética deve acompanhar sempre o jornalismo, como o zumbido acompanha o besouro.” – Gabriel García Marquez

4. “Existem dias em que o jornalismo registra fatos que, no futuro, serão contados nos livros – e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é escrever a história.” – Fátima Bernardes

5. “Jornalismo é a arte de sintonizar o mundo até as pessoas.”

6. “Uma sociedade sem liberdade jornalística é uma sociedade fadada ao fracasso.”

7. “Mais do que jornalista, um verdadeiro agente transformador da sociedade.”

8. “Sem o jornalismo, estaríamos fadados a navegar em um mar de desinformação e mentiras.”

9. “Jornalista por opção, a verdade por vocação.”

10. “Sem jornalismo não há democracia verdadeira. E sem jornalistas, não há jornalismo.”

Origem do dia do jornalista

No dia do jornalista, além de frases para lembrar a importância da profissão, saiba um pouco mais sobre a origem da data comemorativa, que foi criada em 7 de abril de 1931, pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Entre os motivos da escolha da data, está a própria origem da ABI, fundada no mesmo dia, mas no ano de 1908, como uma organização que tem o objetivo de assegurar os direitos à classe jornalística.

Mas a principal razão relacionada a origem do dia do jornalista é a homenagem ao jornalista e médico Giovanni Batista Líbero Badaró, morto no dia 21 de novembro de 1830. Ele participou de diversas lutas a favor da independência do Brasil, fundou o jornal Observador Constitucional e foi um dos principais defensores da liberdade de imprensa. A causa da sua morte é atribuída a um atentado de inimigos políticos contra a sua vida. Com o falecimento de Badaró, o descontentamento e as manifestações contra o absolutismo aumentaram, o que, mais tarde, culminou na abdicação do trono de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831.

Leia também: Quando acaba a Quaresma em 2022? Conheça tradição cristã