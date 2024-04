Dia do trabalhador é feriado e em 2024 vai cair em dia útil (01/05)

Depois da Sexta-Feira Santa, o próximo feriado nacional a cair em um dia útil será o 01/05, quarta-feira, mais conhecido como o Dia do Trabalhador. A data é comemorado pelos trabalhadores em todo o mundo.

Por que dia 01/05 é feriado?

O Primeiro de Maio, também popularmente conhecido como Dia do Trabalho ou Dia dos Trabalhadores, é um dia reservado por alguns países para homenagear as lutas históricas e as conquistas alcançadas pelos trabalhadores e pelo movimento operário.

Muitos países ao redor do mundo marcam este dia com histórias diferentes.

Uma das histórias mais famosas em torno da celebração aconteceu em 1889, quando uma federação internacional de grupos socialistas e sindicatos escolheu o dia 1º de maio como o dia de apoio aos trabalhadores para homenagear um motim de Haymarket em Chicago, 1886.

Naquele 1º de maio de 1886, os trabalhadores do Chicago organizaram uma greve para exigir uma jornada de trabalho de oito horas, pois naquela época não eram incomum uma carga horária de 16 horas. O movimento logo ganhou força e levou milhares de pessoas às ruas por melhores condições de trabalho.

No Brasil, o feriado passou a integrar o calendário apenas em 1924, após o presidente da República Arthur Bernardes instituiu o dia 1º de maio como o dia oficial do trabalhador no país, por meio do Decreto nº 4.859.

Pode trabalhar dia primeiro de maio?

Como é um feriado, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) garante folga aos colaboradores, mas a legislação não prevê obrigatoriedade em conceder emendas se a data cair em uma terça ou quinta, por exemplo.

Agora, se o trabalhador tiver que cumprir expediente no dia, a lei determina que o empregador pague em dobro pela diária, conforme previsto nos artigos 8º e 9º da lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

