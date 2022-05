Mensagem do Dia do Trabalhador para compartilhar

Mensagem do Dia do Trabalhador para compartilhar

No Brasil, o Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio. Também conhecido como Dia do Trabalho, a data homenageia a luta do movimento trabalhista ao redor do mundo, que reivindicou melhores condições aos empregados. Para comemorar esse marco historicamente importante, confira diferentes opções de mensagem do Dia do Trabalhador para compartilhar com os colegas.

Mensagem do Dia do Trabalhador para compartilhar

As pessoas esquecerão quão rápido você fez um trabalho, mas sempre lembrarão quão bem você o fez.

Para ser bem sucedido, a primeira coisa a fazer é se apaixonar pelo seu trabalho.

A nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito.

Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele.

A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido.

Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã e vai dormir à noite, e, nesse meio tempo, faz o que gosta.

Todas as pessoas têm disposição para trabalhar criativamente. O que acontece é que a maioria jamais se dá conta disso.

Uma máquina pode fazer o trabalho de cinquenta pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária.

O trabalho é como barbear-se. Não interessa se você fez um ótimo trabalho hoje, terá que repetir a performance amanhã.

Metade do trabalho realizado neste mundo é para fazer as coisas parecerem o que não são.

Assim com não existem pessoas pequenas na vida, sem importância, também não existe trabalho insignificante.

O trabalhador é aquele que faz, do seu ofício, uma ferramenta de transformação e progresso.

Não existe trabalho perfeito, nem a profissão ideal. Quando se faz algo com amor, respeito e dedicação, você encara os desafios e supera as dificuldades, porque sabe que aquela é sua vocação.

Trabalhe em prol de se tornar a pessoa que desejas ser. Trabalhe em você e por você.

O que é o Dia do Trabalhador

Enviar uma mensagem do Dia do Trabalhador aos seus colegas é uma forma de também relembrar a importância dessa data histórica. O dia 1 de maio tem o objetivo de homenagear a luta do movimento trabalhista, que protestou por melhores condições no ambiente de trabalho. Apesar de ser celebrado ao redor do mundo inteiro, a origem do feriado ocorreu em território estadunidense. No dia primeiro de maio de 1886, milhares de trabalhadores dos Estados Unidos foram às ruas das maiores cidades do país, como Nova York e Chicago, para reivindicar a redução da carga horária máxima de trabalho por dia, de cerca de 12 horas na época. O slogan utilizado pelo movimento era: “Eight-hour day with no cut in pay” (em tradução livre: “diária de oito horas sem redução no pagamento”).

Em Chicago, que era uma das cidades mais industrializadas dos EUA, manifestantes também se reuniram em uma assembleia no dia 4 de maio, na praça Haymarket. O objetivo era discutir sobre os rumos do movimento, mas acabou resultando em um confronto com a polícia local. Em meio a situação, uma bomba foi atirada na direção dos policiais, e a confusão resultou na morte de guardas e trabalhadores.

Nos dias após o incidente, que ficou conhecido como Massacre de Haymarket, diversos sindicatos ao redor do país foram ocupados pela polícia e muitos sindicalistas foram presos, acusados de incitar a violência. Alguns deles acabaram tendo como sentença final de seu julgamento a pena de morte. No dia 11 de novembro de 1887, os sindicalistas Adolph Fischer, George Engel, Albert Parsons e August Spies foram enforcados. A partir desse acontecimento, o movimento e as reivindicações dos trabalhadores ganhou destaque ao redor do mundo.

Em 1889, manifestações do mesmo teor começaram a ser promovidas na França, na cidade de Paris. Anos depois, em 23 de abril de 1919, o Senado francês aprovou as 8 horas diárias de trabalho e determinou o dia 1 de maio como feriado. A partir disso, outros países também passaram a seguir o exemplo da França, como forma de homenagear o episódio dos Estados Unidos.

No Brasil, o dia 1 de maio é feriado desde 1925, apesar de já haver registros de manifestações operárias antes disso. A chegada dos europeus na virada do século 19 para o 20 trouxe ideais da luta trabalhista para o território nacional. Em 1917, a Greve Geral aumentou a pressão para o governo mudar o cenário operário da época, até que, em 1925, o presidente Artur Bernardes decretou o dia primeiro de maio como Dia do Trabalhador, como também é chamado. Mais tarde, em 1 de maio de 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), durante o governo de Getúlio Vargas, é que foram de fato assegurados os direitos básicos ao trabalhador, como salário mínimo e duração da jornada de trabalho.

Veja também: Pode trabalhar na Copa do Mundo ou o trabalhador tem folga?