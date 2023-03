Exposição Picasso em São Paulo: ingressos, horários e onde fica

A Exposição Picasso chega ao MorumbiShopping a partir deste mês depois de ter realizado mostras na Europa e América do Norte. "Imagine Picasso" reúne mais de 200 obras-primas do pintor espanhol em uma experiência digital imersiva. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria oficial do shopping ou pela internet.

Como comprar ingressos para a Exposição Picasso?

"Imagine Picasso" acontece entre os dias 9 de março e 18 de junho no MorumbiShopping, na zona Sul da cidade. É possível chegar ao local de transporte público através da Linha 9-Esmeralda da CPMT, ônibus ou de carros pela Marginal Pinheiros.

Os ingressos custam entre R$ 40 a R$ 200 dependendo do horário escolhido. A exposição fica aberta de segundas a quintas, das 10h00 às 22h00; sextas e sábados, das 10h00 às 23h00; e domingos e feriados, das 10h00 às 20h00.

As entradas estão sendo vendidas pelo site da Sympla e há cobrança de taxa de conveniência. Quem não quiser pagar a taxa pode comprar os ingressos diretamente na bilheteria do shopping.

A exposição Picasso é uma experiência digital imersiva do consagrado pintor espanhol e um dos mais influentes artistas do século 20 que revolucionou as formas e a estética acadêmica. Os visitantes vão conhecer o trabalho de Picasso por meio de uma viagem multisensorial, que permite entrar literalmente dentro das obras. Os quadros não são projetados inteiros como em uma exposição convencional, mas de forma desconstruída - assim como no movimento cubista.

Imagine Picasso passa por todas as fases do trabalho de Picasso e suas influências, desde as imagens evocativas das fases Azul e Rosa, a incursão no cubismo e em sua produção diversificada.

Antes de chegar ao Brasil, a exposição Picasso passou por Lyon (França), Quebec e Vancouver (Canadá), Atlanta e San Francisco (EUA) e Madrid (Espanha) e foi um sucesso de público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imagine Picasso Brasil (@imaginepicassobrasil)

Pinacoteca em São Paulo: horários, preços e programação

Quem foi Pablo Picasso?

Pablo Picasso foi um pintor nascido em 25 de outubro de 1881 em Málaga, na Espanha. Ele é considerado um dos principais artistas do século XX, sendo responsável por mais de 13 mil quadros, 100 mil desenhos e 300 esculturas ao longo de seus 78 anos de carreira, de acordo com o Brasil Escola. O espanhol foi um dos fundadores do movimento cubista, que revolucionou a arte da época ao usar figuras geométricas e colagens.

Picasso começou a demonstrar seus talentos artísticos ainda na infância e passou a estudar na escola Real Academia de Belas-Artes de São Fernando. Apaixonado por Paris, se mudou para a capital francesa aos 19 anos e passou boa parte de sua vida na cidade.

Seu quadro mais famoso é o La Guernica, pintado por ele como forma de protesto contra a guerra civil espanhola e a ditadura franquista que aterrorizava a população - em 1937, a pequena aldeia de Guernica foi bombardeada por forças nacionalistas que apoiavam o General Francisco Franco com o único intuito de promover a barbárie.

Teve quatro esposas ao longo de sua vida: a primeira foi a bailarina ucraniana Olga Koklova, com quem teve seu filho primogênito, Paul. Depois, teve um relacionamento com Marie-Thérèse Walter e teve sua segunda filha, Maya.

Picasso também teve mais duas filhas, Claude e Paloma, frutos do relacionamento com Françoise Gilot. Sua última esposa foi Jacqueline Roque, com quem permaneceu casado até a sua morte.

O espanhol também teve amigos famosos. Ele mantinha uma amizade com Salvador Dali, pintor conhecido por ter sido o grande representando do movimento surrealista.

Pablo Picasso morreu em 8 de outubro de 1973, aos 92 anos, na França, após sofrer um ataque cardíaco.

Outono começa quando em 2023? Veja datas das estações no Brasil