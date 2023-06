Oração de Dia dos Namorados para abençoar a relação

O12 de junho oferece-nos a oportunidade de dizer “eu te amo” de uma forma diferente e mais festiva. Mas qual é o real significado desse dia? Talvez o melhor presente para o seu parceiro seja a oração de Dia dos Namorados pelo amor.

Ao fazer essas preces, lembre-se também de que o Dia dos Namorados, em sua essência, é uma celebração do amor de Deus por você. Quando você oferece seu amor a Ele por meio da oração, Ele promete responder com uma demonstração ainda maior de amor. Quando Ele está envolvido, o amor abunda. Feliz Dia dos namorados!

Oração do Dia dos Namorados

Querido Pai Celestial,

quero agradecer-lhe pelo precioso presente de amor que você deu ao mundo e a mim. Obrigado por me abençoar todos os dias com esse amor, o poder e a força que recebo de você todos os dias. Sem o Teu amor por mim não posso ser... não consigo funcionar... não consigo nem respirar... porque preciso do Teu amor para me sustentar. É como alimento e remédio para minha alma Senhor.

Por favor, continue a me deixar sentir Seu amor reconfortante em minha vida e, Senhor, eu me entrego a Você para aperfeiçoar em mim este dom de amor... para que eu possa expressá-lo e compartilhá-lo com os outros. Senhor, nem sempre fui bom nisso... me perdoe. Senhor, algumas pessoas são mais difíceis de amar do que outras, mas eu quero ser como Seu Filho Jesus, então, por favor, continue a obra que Você está fazendo em meu coração para que meu coração seja como o Seu. Em Nome de Jesus eu oro, Amém.

Uma Oração por uma Alma Gêmea | Oração de Dia dos Namorados

Querido Deus,

Essência amorosa de tudo o que existe,

Por favor, encha-me com Sua sagrada presença.

Peço Seu amor e orientação e Suas bênçãos.

Enquanto exploro as profundezas do meu coração, peço Sua ajuda

para liberar o que está no caminho do amor verdadeiro.

Meu coração é puro; minhas intenções claras.

Por favor, traga-me o meu parceiro mais perfeito.

procuro um parceiro que me valorize pelo próprio ser;

que traz mais amor, alegria, paz e prosperidade para minha vida;

quem posso amar plenamente e quem pode receber plenamente meu amor;

que me ama, honra e cuida de mim completamente e sempre.

Que meu coração esteja sempre aberto e minha cabeça clara.

Que minha vida esteja pronta para acolher o Amor Verdadeiro quando assim o concederes.

Que eu também seja envolvido em um círculo de Seu amor,

sempre elevado e protegido por Sua graça.

E assim é. Amém.

Bênção para magnetizar o amor verdadeiro

Que sua vida seja repleta

das bênçãos do amor.

Que o vínculo espiritual

que o une à sua

alma gêmea o aproxime.

Quando vocês se encontrarem,

que suas vidas sejam enriquecidas

e que vocês possam estar conectados

de corpo, mente, coração e alma.

Que suas duas vidas logo se

unam como uma só,

e que Deus abençoe sua união

em todos os Seus caminhos.

Em Nome do Pai,

Filho e Espírito Santo, nós oramos.

Oração do amor | Oração de Dia dos Namorados

Querido Deus,

estou pronta para ter um relacionamento com uma pessoa maravilhosa que realmente me entende, me ama pelo que sou, me adora e está pronta para construir uma vida comigo. Eu sei em meu coração que existe uma pessoa especial lá fora só para mim. Meu nome está escrito no coração deles e o deles no meu. Por favor, coloque-me no caminho certo para encontrar meu verdadeiro amor e leve-me a um lugar de amor piedoso e comprometido. Estou disposto a trabalhar em mim mesmo para me preparar para esse amor perfeito.

Por favor, conceda-me o poder de olhar para o amor através de Seus olhos espirituais e permanecer sincero sobre como encontrar o relacionamento certo que sempre desejei. Amém .

Oração para curar um coração ferido

Senhor, por favor, ajude-me a curar a dor, a perda e a dor do amor que deu errado.

Deixe-me deixar toda a mágoa profunda do meu passado e ser completo e feliz novamente.

Em meu medo de nunca encontrar o amor verdadeiro, admito ter sido carente e excessivamente ansioso; desesperado e muito disposto a me contentar com o que não é certo para mim.

Por favor, acalme essa necessidade em mim que me levou a escolhas imprudentes.

Preencha o vazio em meu coração que me faz desejar um amor doentio.

Restaure minha fé no amor verdadeiro e nos relacionamentos saudáveis

​​e conceda-me a capacidade de me amar plenamente.

Tudo de mim, Senhor, para me sentir amado e desejado novamente por dentro.

Deixe o processo de cura começar dentro do meu coração hoje.

No Nome de Jesus eu oro, Amém.

Ladainha do Amor de Deus

Senhor, tenha misericórdia de nós.

Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tenha misericórdia de nós.

Cristo, ouça-nos.

Cristo, graciosamente nos ouça.

Deus Pai do Céu,

tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo,

tende piedade de nós.

Deus, o Espírito Santo,

tenha misericórdia de nós.

Santíssima Trindade, um só Deus,

tende piedade de nós.

Tu que és o Amor Infinito,

eu Te amo, ó meu Deus.

Tu que me amaste primeiro,

tu que me mandaste amar-te,

com todo o meu coração,

com toda a minha alma,

com toda a minha mente,

com todas as minhas forças,

acima de todas as posses e honras,

acima de todos os prazeres e prazeres,

mais do que eu mesmo e tudo o que me pertence,

mais do que todos os meus parentes e amigos,

mais do que todos os homens e anjos,

acima de todas as coisas criadas no céu ou na terra.

Só para ti mesmo,

porque és o soberano Bem,

porque és infinitamente digno de ser amado,

porque és infinitamente perfeito,

ainda que não me tivesses prometido o Céu,

ainda que não tivesses me ameaçado com o inferno,

ainda que me tentasses por falta. e infortúnio,

na riqueza e na pobreza,

na prosperidade e na adversidade,

na saúde e na doença,

na vida e na morte,

no tempo e na eternidade,

em união com aquele amor com que todos os Santos e todos os Anjos Vos amam no Céu ,

em união com aquele amor com que a Bem-aventurada Virgem Maria vos ama,

em união com aquele amor infinito com que vos amais eternamente.

Rezemos:

Meu Deus, que possuis em abundância incompreensível tudo o que é perfeito e digno de amor, aniquila em mim todo amor culpado, sensual e indevido pelas criaturas: acende em meu coração a chama pura do Teu amor, para que eu não ame senão Vós ou em Vós, até que, sendo inteiramente consumido pelo santo amor de Vós, eu possa ir amar-Vos eternamente com os eleitos no Céu, o país do amor puro. Amém.

