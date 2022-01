10 lugares incríveis para tirar foto em SP em 2022

São Paulo é uma cidade muito visitada por turistas durante todo o ano e tem vários lugares incríveis para tirar foto. No dia do aniversário da cidade, certamente, paulistanos e visitantes vão querer registrar imagens para homenagear a maior cidade do país e publicar tudo nas redes sociais. Parques, praças, trilhas, centros culturais, museus, igrejas, ruas, prédios icônicos e outros pontos turísticos fazem parte dos locais mais fotografados da cidade. Confira 10 deles.

Lugares para tirar foto em SP – Avenida Paulista

A Avenida Paulista é, sem dúvidas, um dos locais mais famosos da capital. Além de ser o centro econômico da cidade com muitos prédios comerciais, essa via é uma atração cultural e turística à parte e um dos melhores lugares para tirar foto em SP. Seu visual icônico e muito urbano rende fotografias incríveis.

Além disso, a Paulista conta com espaços culturais e lindos teatros (como o Museu de Arte de São Paulo – Masp – o Itaú Cultural, o Centro Cultural Fiesp, o Sesc e o Instituto Moreira Sales – IMS- Paulista, a Livraria Cultura, o Teatro Gazeta, o Teatro Procópio Ferreira, o Teatro Frei Caneca, o Teatro Renaissance e a Japan House), o Parque Trianon (um respiro de mata atlântica em meio à correria da cidade) e a Casa das Rosas (um belíssimo casarão no estilo clássico francês).

Localização: A Avenida Paulista fica na Bela Vista, região central de São Paulo.

Dica: Durante o dia ou à noite, é possível conseguir fotos muito boas na Paulista. Mas é importante saber que, para visitar alguns locais, é preciso fazer agendamento prévio e/ou pagar entrada e o uso de máscaras é obrigatório.

Bairro da Liberdade

Localizado também na região central de São Paulo, o Bairro da Liberdade é o reduto japonês da capital. Por lá, há muitas referências asiáticas, como os semáforos e o portal Torii, que fica no início do bairro. Também há lojas de produtos típicos, o Museu Histórico da Imigração Japonesa com mais de 97 mil itens doados pelos imigrantes, igrejas históricas e um lindo Jardim Oriental, que rende boas fotos.

Um dos locais mais icônicos do Bairro da Liberdade é o Largo da Pólvora, que também conta com um jardim em estilo japonês. O local foi revitalizado e entregue em 2018 com novo paisagismo, bancos, plantas típicas japonesas. Os três lagos, recuperados, contam atualmente com carpas coloridas.

Localização: O Bairro da Liberdade também fica na região central da capital, entre o distrito da Liberdade e o distrito da Sé.

Dica: Na Liberdade, há ainda muitos outros locais para tirar ótimas fotos, por isso, é preciso reservar algumas horas para visitar o bairro.

Beco do Batman

Localizado no boêmio bairro da Vila Madalena, o Beco do Batman é um dos lugares mais requisitados para tirar foto em SP. Por ali, paulistanos e turistas de todo o mundo se encantam com as cores dos grafites nos muros das ruas, que só podem ser acessadas por pedestres.

Tudo começou com o Homem Morcego, que foi pintado na década de 1980. De lá para cá, aos poucos, o beco foi ganhando novos desenhos e cores. Atualmente, o local é uma das maiores concentrações de grafite do mundo e uma referência quando o assunto é arte urbana. A visitação é gratuita. No entorno do Beco do Batman, há restaurantes, cafés, lojas e galerias de arte.

Localização: Entre as ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque – Vila Madalena.

Dica: É possível ir ao Beco do Batman usando o transporte público. Nos dias mais movimentados, pode ser difícil conseguir uma vaga de estacionamento na região.

Lugares para tirar foto em SP – Catedral da Sé

Localizada no marco zero da capital paulista, na Praça da Sé, a Catedral Metropolitana de São Paulo (ou Catedral da Sé) tem uma arquitetura incrível, o que faz com que a igreja seja um dos melhores lugares para tirar foto em SP. A Catedral da Sé foi inaugurada em 25 de janeiro de 1954 e conta com vitrais, mosaicos e esculturas do século passado.

A igreja de arquitetura neogótica tem forma de cruz latina, mais de 110 metros de altura e está na lista das maiores igrejas do mundo. Interna e externamente, sem dúvidas, a Catedral da Sé é um dos cartões postais mais badalados da cidade. As visitas podem ser feitas das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30. O ingresso custa R$ 5, que são revertidos para obras da igreja.

Localização: Praça da Sé – Sé.

Dica: A beleza da Catedral da Sé oferece boas opções de fotos da parte interna e também da externa. A praça tem boa luminosidade em dias de sol e lindas palmeiras imperiais.

Farol Santander

O Farol Santander, ou Banespão, como era carinhosamente chamado pelos paulistanos, foi inaugurado em 1947 e revitalizado em 2018. São 35 andares e 161 metros de altura e ainda é um dos prédios mais altos do país, com um mirante incrível que rende belas fotos da cidade de SP.

Inspirado no Empire Estate Building, de Nova York, o Farol Santander abriga exposições de arte, um café e um restaurante. No hall térreo, onde fica a bilheteria, há um lustre enorme e o pé direito é altíssimo. Ao longo dos andares, é possível ainda conhecer (e fotografar) a memória do edifício e da cidade.

Localização: R. João Brícola, 24 – Centro Histórico

Dica: O mirante, que fica no 26º andar, é um dos principais lugares do prédio para tirar fotos com vistas impressionantes da capital. É preciso agendar a visita e comprar ingresso, que custa a partir de R$ 25.

Jardim Botânico

Bosques, alamedas e muito verde são o cenário perfeito para tirar belas fotos em SP. No Jardim Botânico, o visitante tem acesso a uma diversidade incrível de plantas distribuídas por 143 hectares. Em relação à arquitetura, destaque para o Museu Botânico e as duas estufas que têm variedades de plantas da Mata Atlântica.

O Jardim Botânico conta ainda com o belíssimo Jardim de Lineu, o portão histórico (de 1894), o Jardim dos Sentidos, o Túnel de Bambu, o Castelinho e um Orquidário, que também rende ótimas fotos. A visita ao Jardim Botânico pode ser feita de terça a domingo, entre as 9h e as 17h, e os ingressos custam R$ 10 (inteira).

Localização: Av. Miguel Estéfno, 3031 – Vila Água Funda

Dica: Por causa da pandemia de Covid-19, as atividades educativas e visitas guiadas estão suspensas sem previsão de retorno. Para esclarecer dúvidas, há um telefone: (11) 5067-6000.

Parque Ibirapuera – lugares para tirar foto em SP

Mais um refúgio verde em meio ao cinza de São Paulo, o Parque Ibirapuera é um dos locais mais visitados (e fotografados) da cidade. O local conta com um planetário, prédios projetados por Oscar Niemeyer, muitas árvores enormes, um jardim japonês, lagos, pontes e obras de arte. Para quem gosta de natureza, o Parque Ibirapuera é um dos lugares mais bonitos para tirar foto em SP.

Fica aberto diariamente das 5h às 23h. Ou seja, há bastante tempo para explorar e fotografar o parque. O acesso ao Parque Ibirapuera é gratuito, mas o estacionamento é pago (R$ 11 de segunda a sexta e R$ 13 nos fins de semana). O uso de máscara é obrigatório. Skates, patins e bicicletas são permitidos.

Localização: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Dica: O acesso de animais de estimação é permitido. Por isso, o Parque é uma ótima opção para tirar fotos em SP com seu pet. Os locais fechados, como o planetário, precisam de agendamento e são pagos.

Parque e Estação da Luz

A Estação da Luz é uma das mais importantes estações de trem da cidade de São Paulo. Tem uma arquitetura marcante no estilo europeu, o que já garante belas fotos. No entanto, nos dias úteis, é bastante movimentado, o que pode atrapalhar um pouco as imagens do local. O edifício abriga ainda o Museu da Língua Portuguesa.

Ao lado da estação, fica o Parque Jardim da Luz, o mais antigo da capital paulista. Lá, tem um espalho d’água, uma gruta com cascata e uma vegetação exuberante. Ótima pedida para fotos incríveis de SP. O local conta com obras de arte em exposição permanente e, embora careça de alguns cuidados, vale a visita.

Localização: Praça da Luz, s/n – Bom Retiro

Dica: O ideal é visitar o Parque Jardim da Luz durante o dia para aproveitar os cenários arborizados que oferece. Já a Estação da Luz fica lindíssima à noite.

Pinacoteca do Estado

Outro lugar incrível para tirar fotos em SP é a Pinacoteca do Estado, que fica bem próxima à Estação da Luz. A Pinacoteca é o museu de arte mais antigo da capital e um dos mais importantes do país. Data da década de 1900 e tem uma arquitetura belíssima, projetada por Ramos de Azevedo.

Na área interna, há exposições de obras do século 19, um rico acervo de pinturas e esculturas e exposições temporárias. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e precisam ser adquiridos com antecedência no site da Pinacoteca. Mas o destaque fica mesmo com a belíssima área externa.

Localização: Praça da Luz, 2 – Luz

Dica: Aproveite a visita à Estação e ao Parque da Luz para ir à Pinacoteca. As salas internas contam com claraboias, que conferem uma iluminação às passarelas e obras.

Praça Pôr do Sol – lugares para tirar foto em SP

O pôr do sol na Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiros é mais um lugar imperdível para quem quer tirar belas fotos em SP. Localizada no Alto de Pinheiros, a Praça Pôr do Sol, como ficou popularmente conhecida, oferece uma vista única dos arranha-céus da capital que, ao final de tarde, ganha uma iluminação especial do astro rei.

O local conta ainda com áreas gramadas, árvores da mata atlântica, pista de caminhada e muretas de concreto, que servem para os visitantes apreciarem o pôr do sol. A praça é bastante visitada por jovens e famílias, que tocam violão e fazem piqueniques.

Localização: Praça Cel. Custódio Fernandes Pinheiro, 334 – Alto de Pinheiros

Dica: A Praça Pôr do Sol também é uma boa opção para tirar fotos com animais de estimação. No local, inclusive, há um espaço exclusivamente dedicado para a diversão dos pets.