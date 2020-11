A DC lançou um Flash não binário e de gênero fluído.

A DC Comics está introduzindo uma nova iteração do super-herói veloz: Jess Chambers, também conhecido como “Kid Quick”, é um personagem não-binário e fluido de gênero que usa os pronomes ele / ela.

Kid Quick é a mais recente adição a um pequeno, mas crescente grupo de super-heróis não binários do universo DC Comics.

Assim, o personagem se juntará ao não-binário Lee Serano, que apareceu pela primeira vez em uma edição dos quadrinhos Super Girl. Bem como ao personagem original Doctor Endless, que é fluído de gênero. Ambos os personagens estrearam em 2017.

Embora personagens LGBTQ em quadrinhos ainda sejam raros, houve um aumento significativo na representação nas últimas décadas.

Flash não binário

Kid Quick está sendo apresentado como parte do evento “Future Slate” da DC que acontecerá em janeiro e fevereiro de 2021.

Durante este tempo, novos personagens de quadrinhos e histórias serão introduzidos para expandir sua representação de personagens. Além de oferecer novas reviravoltas em alguns de seus personagens icônicos.

“O DC Universe sempre foi um terreno fértil para novas e revigorantes interpretações de nossos personagens. Assim a DC Future State definitivamente contribui para esse legado”, disse Marie Javins, editora executiva da DC Comics, em um comunicado.

“Quando o evento começar em janeiro, alguns leitores mais experientes não apenas aprenderão algumas das migalhas de pão que já lançamos anteriormente em nossos títulos atuais. Mas também encontrarão novas dicas e pistas do que está por vir em 2021”, acrescentou.

Ivan Cohen, que criou o personagem com Eleonara Carlini, disse à Screen Rant que Kid Quick vai estrear no “DC’s Very Merry Multiverse”, de 80 páginas, que estará disponível no dia 8 de dezembro.

Kid Quick então se juntará à equipe de Justiça adolescente da Terra-11 como The Flash em “Future State: Justice League”. Outros personagens da Terra-11 incluem Robin e Aquagirl.