Frases Dia dos Namorados 2022 para enviar neste 12 de junho

O dia do amor está aqui e todos os casais estão procurando maneiras de dedicar e desejar seu amor neste Dia dos Namorados de 2022. Então, deseje a sua amada ou amado usando esses sinceros desejos, mensagens, citações, imagens, saudações e frases do Dia dos Namorados 2022 que você pode compartilhar com seus entes queridos hoje!

Frases de feliz dia dos namorados

“O Dia dos Namorados é o feriado do poeta.” – Ted Koosner, Poeta

“Suas falhas são perfeitas para o coração que deve te amar.” – Trent Shelton, jogador de futebol

“A arte do amor é em grande parte a arte da persistência.” – Albert Ellis, Psicólogo

“O amor plantou uma rosa e o mundo ficou doce.” – Katharine Lee Bates, compositora

“O amor não faz o mundo girar. Amor é o que faz o trajeto valer a pena.” – Franklin P. Jones, Engenheiro

“O amor é o maior refrigério da vida.” – Pablo Picasso, artista

“Nunca há I Love You’s suficientes.” – Lenny Bruce, comediante

“Tudo o que você precisa é amor. Mas um pouco de chocolate de vez em quando não faz mal.” – Charles M. Schulz, cartunista

“Fique velho comigo! O melhor ainda está por vir.” – Robert Browning, Poeta

“Quando nos apaixonamos, sentimos que sabemos tudo o que há para saber sobre a vida, e talvez estejamos certos.” — Mignon McLaughlin

“O amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos na mesma direção” – Antoine de Saint-Exupery

“De todas as formas de cautela, a cautela no amor é talvez a mais fatal para a verdadeira felicidade.” — Bertrand Russel

– Feliz Dia dos namorados! Meu lugar favorito no mundo é bem ao seu lado.

– Você pode segurar minha mão por um tempo, mas você segura meu coração para sempre.

– Sempre que sinto vontade de desistir, seu amor me faz continuar.

– Eu nunca acreditei em sorte até te encontrar.

– Sempre que estou com você, onde quer que estejamos, estou em casa.

– Eu me apaixonei por você por causa de todas as pequenas coisas que você nem percebe que está fazendo.

– Como você e eu, algumas coisas são apenas para ser.

– Eu te encontrei. Eu gostei de você. Eu te amo. Eu estou mantendo você.

– Feliz dia dos namorados para o amor da minha vida! Obrigada por ser o motivo da minha alegria! Feliz Dia dos namorados.

– Você é um em um milhão com um coração de ouro. Eu te amo e feliz dia dos namorados 2022. Feliz dia dos namorados.

Minha vida está incompleta sem você e eu te amo até a lua, ida e de volta. Feliz Dia dos namorados.

Frases de amor

1 – Mantenha o amor em seu coração. Uma vida sem ela é como um jardim sem sol quando as flores estão mortas.” — Oscar Wilde

2- “O amor é como uma bela flor que não posso tocar, mas cuja fragrância faz do jardim um lugar de deleite da mesma forma.” – Helen Keller

3 – “O amor é a beleza da alma.” — Santo Agostinho

4 – “Ser profundamente amado por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém profundamente lhe dá coragem.” – Lao Tzu

5 – “O amor é algo eterno; o aspecto pode mudar, mas não a essência”. -Vicent Van Gogh

6 – “O amor é composto de uma única alma habitando dois corpos.” — Aristóteles

7 – “Amor é ser estúpido junto.” – Paulo Valéria

8 – “Você é meu namorado para sempre.” – Desconhecido

9 – “Nós amamos com um amor que era mais do que amor.” – Edgar Allan Poe

10 – “Amor é quando a felicidade da outra pessoa é mais importante que a sua.” — H. Jackson Brown, Jr.

11 – A maior felicidade da vida é a convicção de que somos amados; amados por nós mesmos, ou melhor, amados apesar de nós mesmos”. – Victor Hugo

12 – “Hoje é Dia dos Namorados – ou, como os homens gostam de chamar, Dia da Extorsão!” — Jay Leno

13 – “O amor é o maior refrigério da vida.” — Pablo Picasso

14 – “Não há nada melhor do que um amigo, a menos que seja um amigo com chocolate.” – Linda Grayson

15 – “Tudo que eu quero no Dia dos Namorados é você.” – Desconhecido

16 – “Tudo fica mais claro quando você está apaixonado.” — John Lennon

17 – “Essa é uma daquelas coisas sobre ser formado em ciência da computação: o Dia dos Namorados é apenas mais um dia.” — Jawed Karim

18 – “Oh, se for para te escolher e te chamar de meu, amor, tu és todos os dias meus namorados!” -Thomas Hood

19 – “O verdadeiro amor é como fantasmas, dos quais todos falam e poucos viram.” — François de La Rochefoucauld

20 – “Não há más consequências em amar plenamente, de todo o coração. Você sempre ganha dando amor.” -Reese Witherspoon

21 – “Ao toque do amor, todos se tornam poetas”. — Platão

22 – “Amor é amizade que pegou fogo.” — Anne Landers

