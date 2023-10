Frases Dia dos Professores 2023: mensagens para 15 de outubro

O Dia dos Professores é comemorado no Brasil neste domingo, dia 15 de outubro, de acordo com Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963 - durante o governo de João Goulart. E para celebrar a profissão, reunimos frases e citações com Desejos de Feliz Dia do Professor 2023.

Melhores Frases Dia dos Professores

Este dia homenageia as contribuições cruciais que os professores fizeram para influenciar o futuro das crianças com Desejos de Feliz Dia do Professor 2023 .

1 - Obrigada por tanto, professor.

2 - Minha gratidão pelos professores vão além do be-a-bá.

3 - Feliz Dia dos Professores!

4 - Aos melhores professores: Feliz Dia do Professor! Sua dedicação é verdadeiramente inspiradora.

5 - Obrigado por tornar o aprendizado uma alegria. Feliz Dia dos professores!

6 - Feliz Dia dos Professores para os mentores que moldam o nosso futuro.

7 - Desejo a você felicidade e sucesso no Dia do Professor!

8 - Sua orientação é o maior presente. Feliz Dia dos professores!

9 - Um brinde aos educadores que fazem a diferença. Feliz Dia dos professores!

10 - Que sua paixão pelo ensino continue brilhando. Feliz Dia dos professores!

11 - Neste dia especial, nós homenageamos você. Feliz Dia dos professores!

12 - “Você nos inspira todos os dias. Feliz Dia dos professores!"

13 - “Um brinde aos educadores que mudam vidas. Feliz Dia dos professores!"

14 - “Feliz Dia dos Professores para nossas estrelas-guia.”

15 - “Que sua paixão por ensinar nunca desapareça. Feliz Dia dos professores!"

16 - “Neste dia especial, agradecemos você. Feliz Dia dos professores!"

17 - “Aos professores que deixam marca, obrigado. Feliz Dia dos professores!"

18 - Feliz Dia do Professor, Saudações de 2023

19 - “Ensinar é a arte de mudar vidas.”

20 - “Os professores inspiram mentes e tocam corações.”

21 - “O impacto de um professor dura a vida toda.”

22 - “Grandes professores tornam os alunos comuns extraordinários.”

23 - “Ensinar é o maior ato de otimismo.”

24 - “No mundo da educação, vocês são as estrelas.”

25 - “Professores: moldando o mundo, um aluno de cada vez.”

26 - Mensagens de Feliz Dia do Professor 2023

27 - O Dia do Professor é uma ocasião especial para homenagear os educadores.

28 - Saudações sinceras demonstram apreço pela sua dedicação.

29 - Eles são mentores, modelos e guias.

30 - Saudações genuínas tornam o dia mais significativo.

31 - O impacto dos professores vai além da sala de aula.

32 - Torne o Dia do Professor de 2023 memorável com saudações sinceras.

33 - Melhor Status do WhatsApp do Feliz Dia do Professor 2023

34 - “Grata pelos professores que fazem do aprendizado uma aventura! 🚀

35 - “Por trás de cada aluno bem-sucedido, há um professor incrível. Felicidades para todos vocês! 🎉

36 - “Professores, o seu impacto vai muito além da sala de aula. Aqui está a sua dedicação e paixão! 📚

37 - “Neste #TeachersDay, vamos lembrar e valorizar aqueles que nos moldaram no que somos hoje. 🙏

38 - “A educação é a chave para um futuro melhor e os professores possuem essa chave. 🗝️ Obrigado!

39 - “Educação não é encher um balde, mas acender uma fogueira.” -William Butler Yeats

Mensagens do Dia do Professor

40 - Feliz Dia dos professores! Foi uma honra aprender tantas coisas com você; Obrigado por me inspirar! Precisamos de mais instrutores como você em nossas escolas e universidades.

41 - Todos os esforços e trabalho duro que você investiu para trazer à tona o que há de melhor em nós nunca poderão ser reembolsados ​​em meras palavras. Só podemos nos sentir gratos por ter um professor como você!

Professor, você sempre me desafiou a trabalhar duro e tirar boas notas. Eu sempre me lembrarei de você. Feliz Dia dos professores!

42 - Mesmo que minhas notas nem sempre sejam as melhores, garanto que ter você como meu professor me torna verdadeiramente abençoado. Por enquanto eu sei que você nunca desistirá de mim. Obrigado por me ajudar a ser tudo o que posso ser. Por sua causa posso ver que meu futuro é brilhante. Acima de tudo, você me ensinou a brilhar minha luz. Feliz Dia dos professores!

Você é a centelha, a inspiração, o guia, a vela da minha vida. Estou profundamente grato por você ser meu professor.

43 - Tive a sorte de ter uma professora tão maravilhosa quanto você. Desejo a você um Dia do Professor repleto de momentos de alegria!

44 - Nossos pais nos deram a vida e foi você quem nos ensinou como vivê-la. Você introduziu honestidade, integridade e paixão ao nosso caráter. Feliz Dia dos professores!

45 - Esta linda mensagem é para minha professora aposentada, cujo serviço em nossa escola é muito apreciado e que tem sido um dos baluartes de nossa escola com seu bom ensino. Professor, agradeço de todo o coração pelo seu serviço.

46 - Os melhores professores não lhe dão a resposta, mas despertam dentro de você o desejo de encontrar a resposta sozinho. Feliz Dia dos professores!

47 - Do ABC ao vermelho, branco e azul; à história e à matemática também, tudo o que quero dizer é um grande OBRIGADO!

Sinto-me muito abençoado por ter um professor como você, que não apenas me incentiva a alcançar meu objetivo, mas também me apoia em cada etapa. Hoje celebro você por ser altruísta, dedicado, trabalhador e a pessoa mais sábia da sala de aula. Sou grato por ser seu aluno. Feliz Dia dos professores!

48 - Neste dia homenageamos professores como você, que se doam em tudo o que fazem. Então, obrigado, meu professor, por tudo o que você deu. Sou grato por ser seu aluno. Obrigado por me desafiar a dar o meu melhor e incutir em mim a paixão pelo aprendizado. Feliz Dia dos professores!

49 - Nem todo mundo tem um coração de ouro e tanta dedicação – mas você tem! Você é um indivíduo verdadeiramente inspirador que ensinou muito mais do que simplesmente currículo. É por isso que eu só queria que você soubesse que seu trabalho árduo, esforços e cuidado são muito apreciados. Muitas felicidades neste Dia do Professor!

50 - Um professor que consegue despertar o sentimento por uma única boa ação, por um único bom poema, realiza mais do que aquele que enche nossa memória com fileiras e mais fileiras de objetos naturais, classificados com nome e forma. – Johann Wolfgang von Goethe.

